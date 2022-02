Cachorro derruba bolo durante festa de aniversário em Recife; veja vídeo

Durante a festa de aniversário de 27 anos de Danielly Ramos, o seu cachorro participa da comemoração. Chamado de Tobby, o bichinho ficou agitado na hora de cantar parabéns para a dona e derrubou o bolo ao pular na mesa. O momento aconteceu em Recife, no último domingo, 20, e viralizou nas redes sociais.

As imagens da queda do bolo foram publicadas nas redes sociais da aniversariante. A comemoração aconteceu na casa de Danielly, com a presença de familiares e amigos. Para o portal G1, ela contou que Tobby é dócil e não fica preso na casa. “Quando bate palmas, ele fica agitado, mas nunca passou pela minha cabeça que ele ia derrubar o bolo”, disse.

Tobby é da raça Dachshund, também conhecida como “salsicha”, e está na família de Danielly há quatro anos. “Tobby é o meu filho, é o amor da minha vida”, destaca.

Após a queda do bolo, a festa não acabou. Os convidados se divertiram com o momento, enquanto o cachorro aproveitava o bolo. “Tobby foi correndo comer o bolo. Foi tudo muito cômico e hilário”, lembrou. Após a queda, parte do bolo foi resgatada e colocaram uma vela para terminar de cantar os parabéns de Danielly.



Veja vídeo

