Wesley Safadão dá carro de R$1 milhão no aniversário de Thyane Dantas

Thyane Dantas foi surpreendida com o presente de aniversário do marido, o cantor Wesley Safadão: um carro avaliado em mais de R$ 1 milhão. A influenciadora, que completou 31 anos na última quinta-feira, 17, ganhou festa surpresa da família.

A comemoração aconteceu na residência do casal em São Paulo, junto da família. Os filhos Dom e Ysis, e o enteado Yhudy, fruto do relacionamento do cantor com Mileide Mihaile, surpreenderam Thyane decorando a casa com flores, balões e um bolo. O carro dado de presente é um BMW modelo X7, que custa R$ 1.122.950,00.

Modelo X7, da BMW, dado por Safadão à sua mulher, Thyane Dantas, é avaliado em R$ 1,1 milhão (Foto: reprodução instagram)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Safadão escreveu um texto para a mulher nas redes sociais, com direito a elogios e declarações de amor. "Que dia maravilhoso e especial, meu amor! Celebrar sua vida em nossas vidas e dizer o quanto te admiro como mulher, esposa, mãe, pessoa, profissional e tudo mais que você decidir se tornar é muito importante pra mim! Te ter como minha companheira de vida faz tudo ser diferente porque você é uma mulher sábia e amorosa, que edifica tanto nosso casamento e nossa casa!", disse o cantor.

Sobre o assunto Wesley Safadão anuncia mudança com família para São Paulo: "Agora é pra valer"

Mileide Mihaile terminou affair para cuidar da mãe com câncer: "Grudei nela"

Vacinação: Safadão e mais três pessoas são denunciadas por corrupção passiva e peculato

Veja vídeo em que Wesley Safadão passa na frente de pessoas que aguardavam vacinação

"Não tem eu sem você e não existe você sem mim! Somos um e eu não consigo imaginar minha vida sem a sua! Você não só me completa, você me transborda ao mesmo tempo em que me transforma no melhor que eu posso ser! Somos perfeitos juntos e juntos vencemos tudo! Te amo muito", finalizou ele.

Ainda neste mês, Wesley e Thyane se envolveram numa polêmica durante a vacinação contra a covid-19. Além do casal, a assessora do cantor, Sabrina Tavares Brandão, e a servidora da Secretaria de Saúde de Fortaleza (SMS), Jeanine Maria Oliveira são investigados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). O trio é acusado de ter furado a fila da imunização da doença.

Através de imagens de câmeras de segurança do estabelecimento no qual os acusados foram no dia 8 de julho de 2021, é possível perceber que todos receberam mais rapidez quanto ao atendimento em relação a outras pessoas, até mesmo deficientes físicos que se dirigiram até o local para tomar o imunizante.



Tags