Wesley Safadão anuncia mudança com família para São Paulo: "Agora é pra valer"

O cantor cearense Wesley Safadão anunciou, por meio das redes sociais, que está de mudança junto com a esposa, Thyane Dantas, e os três filhos para São Paulo. A notícia anunciada nessa sexta-feira, 28, pegou alguns fãs de surpresa, mas o músico tranquilizou os seguidores dizendo que apesar da transição, a família sempre irá voltar ao Ceará.

No registro publicado, o cantor também mostrou a fachada da casa que será o lar da família Oliveira em São Paulo. "Já tem algum tempo que tenho o desejo, o sonho de morar em São Paulo, e agora é pra valer".

Além disso, Wesley pontuou que todas as crianças já estão matriculadas em escolas da capital, inclusive o filho mais velho Yhudi, fruto do primeiro casamento com a influenciadora Mileide Mihaile. Em sua conta do Instagram, a ex-esposa também revelou ontem que está de mudança para a cidade paulista: "A gente também está de mudança, a gente vai ficar morando lá em cá em relação a Fortaleza e São Paulo", disse ela nos stories.

Em entrevista ao SBT em meio as polêmicas envolvendo os nomes de Wesley e Mileide em 2018, o cantor já havia dito que a possível mudança para São Paulo foi inviabilizada por conta da guarda de Yhudi, já que a influenciadora não autorizava a decisão. Mas, diante dos atuais acontecimentos de reconciliação da família, finalmente o deslocamento pode acontecer.

