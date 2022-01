Mileide Mihaile terminou affair para cuidar da mãe com câncer: "Grudei nela"

A mãe da empresária Mileide Mihaile, Doralice do Santos, foi diagnosticada com câncer no útero em novembro de 2021, enquanto a filha ainda estava confinada em "A Fazenda 13". De lá para cá, a rotina das duas mudou completamente. Para priorizar mais ainda a família, a influencer inclusive decidiu terminar seu affair com o empresário Neto Santos, pouco antes do Natal.

"Quando recebi a notícia do câncer, só quis saber se minha mãe estava bem, grudei nela e fui atrás de todas as informações que poderia ter sobre a doença. Estaria mentindo se falasse que ainda não sinto medo de ela morrer” disse Mileide, em entrevista ao jornal Extra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A influencer explicou que não consegue ser "por metade" nas coisas que se propõe a fazer, mas tem dificuldades de administrar seus relacionamentos.

"Por mais que minha mãe tenha tido alta, ela ainda precisará de acompanhamento, viajar de Fortaleza a São Paulo para os exames... Eu não consigo ser por metade, sabe? Eu sei administrar muitas coisas, menos os meus relacionamentos. Eu mergulho de ponta, não sei ir aos pouquinhos. Para essa parte da vida, estou off", detalhou.

Para controlar a doença, Doralice dos Santos passou por sessões de radio, quimio e braquiterapia em São Paulo. Ela recebeu alta médica no início deste mês. Sua próxima consulta médica está marcada para o próximo mês, quando fará um exame de rotina em Fortaleza.

Separada de Wesley Safadão desde 2012, Milide também explicou que o contato com o cantor, pai de seu filho, Yhudy, segue tranquila.

"A gente conversa sobre nosso filho, a educação dele, saúde. Nossa relação é tranquila, não tem bicho de sete cabeças. Mas as pessoas estranham. E eu me estranho por essa estranheza. Temos nossas vidas, somos ocupados, estamos tranquilos, e que tudo siga assim", encerrou

Tags