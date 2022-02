Cão é resgatado no lugar de outro e engana família por dias no MS

Cachorro resgatado "por engano" agiu como se conhecesse as pessoas da casa que o recebeu; após perceber engano e encontrar cachorro certo, família decidiu ficar com os dois animais

José Eduardo, de 33 anos, estava saindo pela manhã para passear com o seu cachorro, Ikki, que está há sete anos na sua família. Ao voltar para casa, o homem percebeu que o animal não estava ao seu lado e deu início às buscas para encontrar o pet. Dois dias depois, após ter procurado por ruas, bairros e anunciar na internet, ele encontrou um cachorrinho semelhante ao dele, mas o "Ikki" que estava indo para casa, na verdade, era outro.

Acontece que Paolo Bracho - nome que faz alusão a novela "A Usurpadora" - tem pelugem parecida com a de Ikki e reagiu de forma muito familiar quando chegou na residência de Eduardo. Em entrevista ao portal G1 do Mato Grosso do Sul, o homem revelou que o animal agiu como se conhecesse todos os moradores, incluindo os dois gatos e a cadela Pandora, que havia sido adotada recentemente.

"Na primeira noite quando foi resgatado, dormiu comigo e me abraçou com as duas patinhas. Não desgruvada por nada. Tipo por gratidão", contou o morador do bairro "Lar do Trabalhador". E por conta de problemas neurológicos, Ikki se morde quando esta nervoso ou feliz, comportamento que também foi "copiada" por Paolo.

Dois dias depois do resgate, Eduardo começou a notar comportamentos diferentes do até então "Ikki". Uma dessas estranhesas foi o fato de ele ter subido no sofá, algo que "Ikki" havia sido educado para não fazer. Então, Eduardo decidiu analisar o cachorrinho e percebeu não se tratava do seu, após notar que as manchinhas na pele do cão não correspondiam as de Ikki.

E como Paolo já havia conquistado seus novos tutores, permaneceu na residência, sendo adotado pelos moradores. Entretanto, a busca por Ikki continuou e depois de uma semana ele foi encontrado, por meio de um anúncio nas redes sociais, mesma forma que Paolo foi achado por Eduardo.

Agora os dois vivem na mesma casa e dividem os mesmos espaços. Com os dois reunidos, Eduardo enxerga que existem diferenças entre eles, apesar de muito parecidos. "Eu estou morrendo de vergonha, porque demorou dois dias para eu juntar todos os pontos", brincou o homem. Porém, ele também ressaltou que a adoção de Paolo Bacho poderá ser desfeita caso o antigo tutor dele apareça e reinvidique o seu retorno.

