Ministério vai atualizar Mapa do Turismo

O Ministério do Turismo abriu o Mapa do Turismo para envio de informações pelos municípios. O mapa é um sistema com dados sobre o setor do turismo no Brasil, utilizado para subsidiar a tomada de decisões e a adoção de políticas públicas nas esferas federal, estaduais e municipais.

As prefeituras têm até o dia 25 de fevereiro para enviar as informações. O novo mapa será lançado no dia 28 de março. A última atualização, em 2019, contou com 3.694 cidades e 333 regiões turísticas.

A prefeitura que desejar fazer parte deve solicitar a senha juntamente aos órgãos estaduais de turismo, como as secretarias dos governos estaduais responsáveis por essas áreas. As informações devem ser encaminhadas por meio do site específico do Mapa do Turismo.

A solicitação do ministério é que as prefeituras revisem as informações já constantes no sistema e que incluam novos dados, caso julguem necessário. Quanto mais detalhes sobre as atividades turísticas em cada local, mais condições os entes públicos terão para avaliar o setor e pensar políticas públicas.

Entre as informações a serem apresentadas estão número de meios de hospedagem, empregos, quantidade estimada de visitantes e arrecadação de impostos com hospedagens.

As informações devem ser validadas pelos órgãos estaduais de turismo. Esses entes também servem como interlocutores para esclarecer as prefeituras sobre os requisitos e regras para participar da atualização do sistema.

