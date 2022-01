Vídeo: Mulher entra em "piscinão" e salva cachorro que estava se afogando

A moradora chegou a ligar para os bombeiros, mas decidiu entrar no local e salvar o animal por conta própria

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a ação de uma moradora de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para resgatar um cachorro que estava se afogando em um "piscinão" de contenção de água. O animal ficou preso em galhos secos no local. O caso ocorreu nesta terça-feira, 25.

Alessandra Gomes, a moradora que se arriscou para salvar o animal, estava na sacada do apartamento com sua filha, Beatriz, quando ouviu o cão latir. Elas logo avistaram o cachorro preso em alguns galhos dentro do "piscinão".

Elas chegaram a ligar para o Corpo de Bombeiros, mas Alessandra decidiu entrar no local e salvar o cachorro.

Em entrevista ao portal G1, Alessandra contou que o lugar era muito sujo e havia tanta lama, que seu pé chegava a afundar, mesmo não sendo fundo. Mas ela não ficou com medo e retirou o animal de lá.

Veja o momento do resgate:

A filha da mulher revelou que tinha outro cachorro do lado de fora tentando chamar atenção para o "companheiro" e que, após o salvamento, os animais correram para o outro lado do "piscinão".

Alessandra falou que não imaginava que o vídeo ia ganhar grande repercussão, pois ela nem viu que a ação havia sido gravada. "Eu nem pensei nisso, só pensei em tirar ele de lá, fiquei aliviada e grata. Chegaram muitas mensagens, nem consegui ler todas ainda", contou.

