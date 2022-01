Chihuahua volta a andar após perder metade do peso; veja o antes e o depois

Uma cadela da raça Chihuahua, de três anos, estava tão acima do peso que apresentava dificuldades para andar e brincar. Infeliz sem conseguir realizar as atividades costumeiras de um cachorro, Rosemary foi entregue a um abrigo pela família que tinha a sua tutela. O caso aconteceu nos Estados Unidos.

Inicialmente, a família solicitou que a cadela fosse sacrificada, alegando que ela era "muito velha", teria dificuldades para emagrecer e apresentava outros problemas de saúde. O abrigo Humane Society of Northwest Louisiana (HSNWLA), que tem como lema "transformar a vida do cão da desesperança e do sem-teto para o felizes para sempre", resolveu iniciar um tratamento com Rosemary com o objetivo de devolvê-la uma vida normal.

Em entrevista ao site The Dodo, Erin Shirley, voluntária do abrigo, revelou que a situação de Rosemary era bem pior do que imaginavam e, por conta disso, as mudanças precisaram acontecer com pressa e cuidado. "Vimos uma foto, então sabíamos que Rosemary estava muito acima do peso, mas foi muito triste porque ela lutava muito com sua mobilidade. Uma vez que ela saiu para ir ao banheiro, ficou exausta", disse a Shirley.

A cachorrinha pesou 11 quilos, peso considerado o dobro para um animal com o tamanho e porte dela. Então, o abrigo deu início a uma dieta regrada, prescrista exclusivamente para a perda de peso e o resultado não foi outro, as medidas de Rosemary começaram a diminuir, bem como sua pesagem.

Além da nova alimentação, foram prescristou outros exercícios para que ela pudesse perder calorias e, consequentemente, emagrecer. "Rosemary faz a esteira de água algumas vezes por semana e construiui intervalos de 20 minutos, o que é realmente incrível. Mas apenas mantê-la com sua comida especial e levá-la para o quintal com os outros cães, onde ela poderia se movimentar, ajudou", ressaltou a voluntária do abrigo à reportagem.

E com o passar dos dias, o tratamento foi gerando ainda mais resultados. Agora a cadela possui peso corporal proporcional ao seu porte. Tal fator colaborou para que ela pudesse ter mais disposição e, consequentemente, mais saúde. As imagens do antes e depois evidencial o êxito do processo e, para os desatentos, pode parecer até outro animal.

"Ela sempre teve uma boa personalidade, mas estava tão letárgica quando chegou pela primeira vez, devido a falta de energia de carregar todo aquele excesso de peso em seu corpo minúsculo. Mas agora ela tem personalidade demais. Ela é uma cachorrinha super amigável e extrovertida agora", comemorou Shirley.

Depois do processo de emagrecimento que foi submetida, Rosemary está pronta para encontrar seus novos tutores. O abrigo, no entranto, pede que a próxima família da cachorrinha possa manter o mesmo padrão de vida saudável.

