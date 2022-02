No DF, Dia de Iemanjá é marcado por homenagens na Praça dos Orixás

A celebração do Dia de Iemanjá no Distrito Federal foi marcada por homenagens na Praça dos Orixás, localizada no Setor de Clubes Sul. Além de cortejos, a programação contou com atrações musicais, bancas de artesanato afro e comidas típicas instaladas no local. As atividades foram adaptadas para evitar aglomerações em virtude da pandemia de covid-19.

As homenagens a Iemanjá foram antecipadas também em virtude da pandemia. Desde o fim de semana, grupos de terreiros têm levado flores e oferendas ao Lago Paranoá. A programação da Festa das Águas, que homenageia Iemanjá, a Rainha do Mar, e Oxum, Rainha das Águas Doces, também conta com roda de samba e shows, com atividades que serão transmitidas on-line.

Em Salvador, pelo segundo ano consecutivo, os baianos não poderão colocar flores no mar do Rio Vermelho. O ritual de renovação da fé faz parte das celebrações ao Dia de Iemanjá, uma das maiores festas populares de Salvador. Mais uma vez a praia á, ao invés de rosas, tapumes para evitar aglomeração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine