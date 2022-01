"Vai, Corinthians!": torcedor mirim viraliza sendo vacinado contra Covid

Viraliza nas redes sociais o vídeo de um torcedor mirim do Corinthians usando o time como incentivo pessoal para receber a vacina contra a Covid-19. Antes de ser vacinado, ele grita "Vai, Corinthians!"

Viraliza nas redes sociais o vídeo de um torcedor mirim do Corinthians usando o time como incentivo pessoal para receber a vacina contra a Covid-19. É possível ver a criança sentando no colo da mãe e, antes de ser vacinado, pedindo para ele segurá-lo, contando até três e então gritando “Vai, Corinthians!” A funcionária que preparava a seringa se assusta, enquanto a mãe da criança ri da situação.

“Vai, moça! Vai, moça! Coragem!”, gritou então o fã do Corinthians. Após a agulha ser aplicada, ele continuou: “É o quê? Eu nem gritei!”, disse, começando a chorar logo em seguida. Até o momento, o menino e a mãe não foram identificados. Clique aqui para assistir ou reproduza o player abaixo:



Tem medo de tomar Vacina?

- Sim, mas Aqui é Corinthians!

pic.twitter.com/ISQ2uBsP9f

A criança se chama Miguel e tem 6 anos. A mãe dele, Elisangela Magaroto, postou o vídeo nas redes sociais com a seguinte legenda: "Quando o time encoraja o torcedor!!!". Segundo ela, a gravação foi nessa terça-feira, 25, em São Paulo.

Ao portal G1, Elisangela afirmou que Miguel tem medo de agulhas, mas usa o time como incentivo para encarar o temor. "Ele já tinha gritado desde mesmo jeito quando tomou a vacina contra a gripe". Segundo ela, a gravação era pedido do menino, para mostrar ao pai, ausente durante a aplicação, que teve coragem.

Vacinação contra Covid-19 em crianças

A vacinação contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos começou no último dia 14 de janeiro em todo o Brasil. A primeira criança a receber o imunizante foi Davi Seremramiwe Xavante, indígena de 8 anos, que recebeu dose da Pfizer em São Paulo. No Ceará, a imunização desse público começou no dia seguinte, sábado, 15.



O Estado ultrapassou a marca de 55 mil crianças com primeira dose da vacina nessa quinta-feira, 27, segundo informou o governador Camilo Santana (PT). 55.593 doses pediátricas do imunizante Pfizer/BioNTech foram aplicadas nos 184 municípios cearenses. 444.328 crianças estão cadastradas no sistema Saúde Digital, aguardando a vacinação.



