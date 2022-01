Ceará recebe 3° lote de vacinas pediátricas; Estado tem 30 mil crianças vacinadas

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou o recebimento do 3° lote das vacinas pediátricas da Pfizer, com 80.000 doses. O comunicado foi feito nas redes sociais do governador, na manhã desta quarta-feira, 26.

Segundo Camilo, até o momento o Ceará tem cerca de 30 mil crianças, entre 5 e 11 anos, vacinadas. São 428.993 cadastros confirmados, de um total de 904 mil crianças no Ceará. "Seguimos firmes na luta para vacinar nossa população o mais rápido possível", conclui.

