Aos 70 anos, mulher realiza sonho e casa com o melhor amigo, de 73

Quem disse que amor tem idade? Aos 70 anos, Dira Ferreira casou com seu melhor amigo, Sebastião Inácio, de 73 anos. O casamento foi celebrado na última sexta-feira, 14, em Guararema, São Paulo, e foi registrado pela filha da noiva, a fotógrafa Marina Neves.

Sobre o assunto Homem pede 'pizza de desculpa' para se reconciliar com a "morena" e imagem viraliza

Raríssimo polvo-véu é filmado por bióloga na Austrália; veja vídeo

Fenômeno das redes sociais, Super Chico recebe a primeira dose da vacina contra a Covid

Marina filmou desde os preparativos para a cerimônia até as fotos após a união. No TikTok, o vídeo mostrando a preparação do casório já ultrapassa 540 mil visualizações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O casamento civil foi realizado no cartório da cidade, com a família presente, mas a festa para celebrar o compromisso do casal de aposentados acontecerá no próximo dia 29.

Ao O POVO, a fotógrafa profissional Marina Neves conta que sua mãe havia se casado anteriormente, mas a relação teve fim quando ela, a filha, ainda era criança.

“Meu pai sempre foi ausente. A gente cresceu sem contato nenhum. Ela criou os quatro filhos sozinha e, até então, nunca teve muita sorte no amor”, diz Marina.

Já Sebastião teve um casamento feliz de 55 anos, até que ficou viúvo. Segundo Marina, foi Dira quem o ajudou a superar a perda, na condição de amiga. E, com o tempo, a relação foi ficando mais estreita.

"Os dois são da mesma religião, mas cada um morava numa cidade. E eu achei muito nobre da parte dele o respeito ao luto. Só depois de um ano que ele foi até a casa dela e meio que já pediu a mão em casamento para o meu irmão. Eles estão muito felizes e extremamente apaixonados", diz a filha.

Confira o vídeo do casório:

Marina também disse que ficou surpresa não só com o fato do vídeo ter viralizado no TikTok, como também com a reação das pessoas ao saber que a mãe recebeu apoio da família na empreitada.

"Quando postei o vídeo no TikTok, foi um ponto que muitas pessoas comentaram, parabenizando. Porque infelizmente nem todos os filhos aceitam. E nem só os filhos, mas a sociedade em geral tem um certo julgamento quando uma pessoa da terceira idade se apaixona. E acho que esse é um ponto muito legal pra gente refletir", pondera.

Depois do vídeo viral, Marina publicou, em suas redes sociais, as fotos do ensaio realizado logo após o casamento. Ela disse que a sensação de fotografar a mãe foi totalmente diferente de qualquer outra experiência como fotógrafa.

"Eu nunca vi a minha mãe tão feliz como eu estou vendo neste momento. Vai muito de encontro com a sensibilidade que eu tenho no meu trabalho, mas se torna um divisor de águas na minha profissão. Porque se antes eu já sabia a importância do meu trabalho enquanto registro um momento que é único para uma família, hoje eu sinto isso ainda mais na pele", reflete.

A festa do casamento está marcada para o fim deste mês. A família cuidará dos preparativos mas, devido à pandemia, a celebração será mais intimista.

Tags