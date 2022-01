Fenômeno das redes sociais, Super Chico recebe a primeira dose da vacina contra a Covid

A advogada compartilhou a tristeza de ver o pequeno Chico com Covid-19 duas vezes e defende que a vacina representa um olhar positivo para o futuro

Conhecido nas redes sociais como "Super Chico", o pequeno Francisco Guedes Bombini, de cinco anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 19, em Bauru, no interior de São Paulo.

A mãe do garoto, a advogada Daniela Guedes Gambini, disse em entrevista ao portal G1, que esperava pelo momento de vacinação das crianças. Ela conta que acompanha desde o começo da pandemia os órgão reguladores da Saúde e orienta que as pessoas busquem informação sobre a vacina. "Os dados científicos são os que me importam e não aquilo que recebo, aleatoriamente, por mensagens", conta ao G1.

A advogada compartilhou a tristeza de ver o pequeno Chico com Covid-19 duas vezes e defende que a vacina representa um olhar positivo para o futuro. "Não é legal, é triste, é desesperador na verdade! Os piores dias da minha vida foram com Chico internado por Covid", disse ela.

O garoto completou 5 anos em outubro do ano passado e pôde receber a dose do imunizante após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar da aplicação de vacina contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.

