Mulher nota gosto ruim em hambúrguer e percebe validade expirada há 10 anos

O hambúrguer de textura e gosto ruim foi preparado no mesmo dia em que foi comprado

Após sentir gosto ruim enquanto comia um hambúrguer, uma mulher descobriu que o produto estava com o prazo de validade vencido há quase 10 anos. O caso aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo a consumidora Izabela Amorim, de 21 anos, o produto foi fabricado em 25 de novembro de 2011 e venceu no dia 25 de março de 2012.

A auxiliar de veterinária explica que o hambúrguer congelado, da marca Nosso Burger, foi comprado na última segunda-feira, 10, em uma filial do Dia Supermercados. Segundo Izabela, o produto foi preparado no mesmo dia da compra. Ela explica que o hambúrguer não apresentava cheiro ruim, mas tinha textura e sabor desagradável.

“O cheiro não estava ruim, mas o hambúrguer estava se desfazendo. Acreditei que seria devido ao calor, por descongelar o produto”, disse Izabela, em entrevista para o portal G1. Após notar a diferença em relação a outros produtos semelhantes, ela teria checado a validade. “Quando eu vi a validade, eu mostrei para todos da casa, para conferir se era aquela data mesmo. Porque eu não conseguia acreditar”, relata.

O supermercado onde a auxiliar de veterinária realizou a compra informou ao portal Metrópoles que segue todas as regras de controle sanitário e acompanha permanentemente os processos de vigilância em suas lojas”. Além disso, a empresa declarou lamentar “o fato ocorrido na manhã de hoje, 12 de janeiro, na loja localizada à Av Conselheiro Nebias, em Santos. E está apurando o caso, se propondo a colaborar plenamente com as autoridades locais para o esclarecimento dos fatos”, disse a nota.

