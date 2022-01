'Zé piquinha': mulher quebra carro após suposta traição; veja vídeo

Uma mulher foi filmada, nessa terça-feira, 11, quebrando partes do carro de seu companheiro com um pedaço de madeira após descobrir uma suposta traição. O caso ocorreu no Distrito Federal e foi registrado por vizinhos; veja vídeo

Uma mulher foi filmada, na tarde dessa terça-feira, 11, quebrando partes do carro de seu companheiro com um pedaço de madeira após descobrir uma suposta traição. O caso ocorreu na Quadra 10, parte do Setor Central do Gama, no Distrito Federal, e foi registrado por vizinhos.

Mulher quebra carro após suposta traição: "Zé piquinha"



Saiba detalhes do caso: https://t.co/2sO8MoygO0



(Vídeo: Reprodução/Instagram) pic.twitter.com/dBua0edXe0 — O POVO (@opovo) January 12, 2022

Conforme informações do portal Metrópoles, a mulher chegou ao local já com a madeira. No vídeo, é possível vê-la danificando as janelas, o capô e os faróis do veículo. Logo em seguida, um homem desce de um prédio e recolhe a madeira. A mulher continua na rua, gritando: “Manda sua vagabunda descer. Vem me bater na frente de todo mundo”.

Depois, o homem retorna para o interior do prédio, enquanto a mulher grita: “Zé piquinha, nem pau você tem”. Testemunhas ouvidas pelo Metrópoles afirmaram que, momentos mais tarde, a mulher deixou o local em um carro que passou por perto.



