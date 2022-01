Na noite da última segunda-feira, 10, uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz um bebê dentro de um ônibus na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Uma passageira auxiliou no parto. As informações são do portal UOL.

O coletivo da linha 867, vindo do bairro Guaratiba que seguia para a rodoviária de Campo Grande, precisou mudar de rota após a passageira grávida entrar em trabalho de parto.

Ao UOL, o vendedor Jordy Monteiro contou que entrou no ônibus por volta das 18h20 e a mulher já estava no coletivo. A gestante estava em pé e disse que não queria sentar.

"Ela disse que estava sentindo muitas dores, não conseguia sentar e falou que estava com a bolsa estourada. Quando estava próximo ao Hospital Municipal Rocha Faria, cerca de três minutos para chegar, uma senhora que estava ajudando a moça disse para o motorista ir mais rápido porque a mulher estava tendo o bebê" contou o vendedor que registou o momento.

Ele disse que depois de ver a situação, o motorista chegou a avançar sinais de transito para chegar mais rápido ao hospital. Uma equipe médica chegou a ser chamada para socorrer a mulher.

"Uma senhora começou a fazer o parto dela e assim que tirou a calça da grávida, o bebê veio logo em seguida, foi muito rápido. A senhora segurou o bebê para não cair no chão e prontamente os funcionários do Samu chegaram para cortar o cordão umbilical e limpar a mulher. Foi muito emocionante", contou.

O vídeo mostra o momento que o recém-nascido sai nos braços do socorrista e, em seguida, a mãe. "Desculpa, gente", disse ela. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital Rocha Faria, mãe e filho estão internados e passam bem.



Assista ao vídeo:

Mulher dá à luz dentro de ônibus no Rio de Janeiro com ajuda de passageiros; https://t.co/vC5LDjUi2j pic.twitter.com/uoVf7BsySi — O POVO (@opovo) January 12, 2022

