10 anos da Grávida de Taubaté: relembre o caso que enganou todo o Brasil

No dia 11 de janeiro de 2012 todo o Brasil se sensibilizou com a história de Maria Verônica Santos, a Grávida de Taubaté. 10 anos depois de ser descoberta com a falsa gravidez das quadrigêmeas 'Marias', relembre todo o caso, como a mulher está atualmente e os principais memes

A história de Maria Verônica Santos, mais conhecida como 'A Grávida de Taubaté', completa 10 anos nesta terça, 11. A pedagoga ficou conhecida por todo o Brasil após dar entrevistas para diversos meios de comunicação se passando por uma grávida de quadrigêmeas que estava precisando de ajuda para manter os gastos das "quatro filhas". Além de sensibilizar muitas pessoas que fizeram doações de fraldas e móveis para o quarto das "Marias", o caso ganhou repercussão pela raridade que seria a gravidez.

As supostas bebês de Maria Verônica tinham até nomes: Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Fernanda e Maria Vitória. Um dos momentos mais emblemáticos da Grávida de Taubaté foi no programa 'Hoje em Dia', da Record, em que a grávida levou o apresentador Edu Guedes às lágrimas ao relatar as dificuldades que enfrentava e, ao mesmo tempo, intrigou a também apresentadora Chris Flores, uma das responsáveis em dar um fim à farsa.

No período, Chris Flores relatou que começou a desconfiar ao conversar com Maria Verônica nos bastidores do programa. Segundo a apresentadora, a mulher não tinha dificuldades para se locomover, não apresentava inchaço nos pés e não deixava ninguém tocar em sua barriga por "vergonha".

Grávida de Taubaté: como a gravidez falsa foi descoberta?

A Polícia começou a investigar o caso após um médico que atendeu a mulher no segundo semestre de 2011 denunciar que ela não estava grávida. As datas não batiam com a de uma grávida que estava prestes a dar à luz na segunda quinzena de janeiro de 2012.

A apresentadora Chris Flores também contribuiu para a descoberta da gravidez falsa após pedir para um repórter acompanhar a mulher em Taubaté e investigar o caso. Em pouco tempo, foi descoberto que as fotos do ultrassom eram tiradas da internet e o bebê mostrado no exame era somente um menino que ela tinha encontrado na web.

Além disso, a mulher chegou a contratar um advogado para defendê-la, que desistiu do caso após Maria Verônica não comparecer ao exame solicitado por ele. O advogado da mulher, Enilson de Castro, confirmou a farsa na madrugada do dia 20 de janeiro de 2012, expondo que sua cliente usava uma barriga feita de silicone com enchimentos.

Grávida de Taubaté: processo na Justiça

Maria Verônica e seu marido Kleber foram processados pelo crime de estelionato. O processo foi suspenso e extinto anos depois. A dona do ultrassom utilizado pela falsa grávida também chegou a denunciar a mulher por danos morais.

Grávida de Taubaté: como ela está 10 anos depois?

Depois de todo o ocorrido, Maria Verônica e o marido Kleber se isolaram, mas continuaram morando em Taubaté. A mulher chegou a mudar o visual e a procurar ajuda psiquiátrica. De acordo com a entrevista do seu advogado da época ao G1, Enilson de Castro, ela chegou a ser diagnosticada com pseudologia fantástica. O transtorno, mais conhecido por mitomania, é o desejo compulsivo de mentir com frequência.

Chris Flores, reconhecida por ajudar a desmascarar a mentira, chegou a relembrar o caso em participação no "Vênus Podcast", em dezembro de 2021. A apresentadora comentou que chegou a procurar a mulher recentemente. "Ela continua em Taubaté. Depois ela teve uma loja de artigos religiosos. Estamos estudando aí um momento de reencontro, da gente sentar, se ver e conversar. Eu tenho dó no fundo, eu tenho pena, porque eu tenho certeza que alguma coisa moveu para que ela fizesse isso", explicou Chris.

Grávida de Taubaté: relembre os principais memes

Após a descoberta da falsa gravidez de Maria Verônica, o caso virou um dos primeiros e maiores memes do Brasil, ganhando grandes proporções. A cidade de Taubaté, em São Paulo, virou sinônimo de mentira e, a grávida, virou enfeite de Natal, fantasia de Carnaval e continua sendo lembrada mesmo 10 anos após o caso.

1. Edu Guedes chorou com a história da Grávida de Taubaté

2. Escola de samba São Clemente fez uma ala para a história da Grávida de Taubaté

3. Grávida de Taubaté virou enfeite de Natal

A grávida de Taubaté virou enfeite de árvore de Natal (Foto: Reprodução / Facebook )



