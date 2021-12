Jornalista do O POVO é a mais premiada do Ceará em 2021

Irna Cavalcante, do núcleo de Economia, aparece na 39º colocação no ranking nacional

A editora adjunta do núcleo de Economia do O POVO Irna Cavalcante é a jornalista mais premiada do Ceará e está entre os 40 jornalistas do Ranking dos +Premiados da Imprensa Brasileira 2021, divulgado nessa quarta-feira, 22. O levantamento é promovido pelo Portal dos Jornalistas e pela newsletter Jornalistas&Cia, que anualmente divulga os profissionais da imprensa, assim como veículos e grupos de comunicação, mais premiados do Brasil durante o ano.

No ranking, a jornalista do O POVO aparece na 39º colocação ao lado de Laura Zschaber, repórter na Rede Minas de Televisão. Durante o ano de 2021, Irna soma mais premiações. No ranking no Nordeste, Irna ocupa a sexta colocação e na listagem local, ela é a jornalista mais premiada do Ceará no ano.

A reportagem seriada do O POVO “O impacto da pandemia na carreira das mulheres”, de autoria da repórter, venceu a 14ª edição do Prêmio Gandhi de Jornalismo na categoria conteúdo on-line. Outra premiação em destaque é da 18ª edição de jornalismo da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), onde a reportagem do núcleo de Economia, com assinatura da repórter Irna Cavalcante, sobre o mercado imobiliário na Grande Fortaleza foi escolhida entre 71 produções vencedoras de todas as regiões do Brasil.

Demais profissionais

Na lista de profissionais premiados divulgada no Ranking, o Grupo O POVO também destaque pela colocação do repórter Samuel Pimentel, também do núcleo de Economia. O repórter foi destaque na 65º colocação na lista nacional e sétimo no Nordeste e terceiro no Ceará. Para ele, é um reconhecimento muito bacana e mostra o resultado do trabalho de um ano intenso, marcado por muita dedicação e apreço por fazer jornalismo.

Ainda segundo Samuel, o apoio do O POVO aos profissionais que fazem parte do grupo também auxiliou nos resultados. “Posso lembrar, claro, que continuamos na pandemia, ainda enfrentando dias difíceis, mas vemos que o bom jornalismo tem ajudado nesses momentos complicados. Propomos soluções, levantamos debates e mostramos diferentes olhares. Vale destacar também o trabalho do O POVO, dando as condições e segurança que os jornalistas precisam. Eis o resultado: jornalismo de primeira linha, destaque não só no Ceará, mas no Nordeste e no Brasil”, disse.

Outros profissionais que fazem parte do O POVO também compõem o ranking nacional, são eles: o fotógrafo Francisco Fontenele (142º); apresentadora da rádio O POVO CBN, Leticia Lopes Oliveira (342º); editora-chefe de economia, Beatriz Cavalcante (468º); fotógrafo Fábio Lima (468º); a editora executiva do O POVO Mais, Regina Ribeiro (468º), a fotógrafa Thais Mesquita (468º) e a editora-chefe do Data.doc do O POVO, Thays Lavor (502º).



