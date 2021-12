O POVO encerra o ano com mudanças na Redação

Alterações englobam as editorias de Cotidiano, Política, Esportes e Imagem; há novidades também nas colunas do jornal impresso e da plataforma de multistreaming O POVO+

Para o encerramento do ano de 2021, o Grupo de Comunicação O POVO (GCOP) passa por uma série de mudanças na Redação. A partir desta segunda-feira, 6, quatro editorias terão novidades na estrutura: Cotidiano, Política, Esportes e Imagem. Há, também, o novo mandato da Ombudsman, que faz a crítica das mídias do O POVO e coordena a área de experiência do leitor.

No Cotidiano, o jornalista André Bloc assume como editor-chefe ao lado de Tânia Alves. Com 12 anos de casa, Bloc é conhecido pela versatilidade: já passou por Vida & Arte, foi editor de capa, e atuava, até o momento, como editor-adjunto em Esportes. Assina também uma coluna sobre futebol e diversidade, publicada no jornal impresso e no O POVO+ às terças-feiras.

Para aprimorar a cobertura do cenário eleitoral no ano que se aproxima, a área de Política também passa por mudanças. Érico Firmo, antes responsável pela parte de Cotidiano, assume como editor-chefe. Firmo é colunista do O POVO, com publicação de terça-feira a sábado no impresso e no O POVO+, onde analisa o cenário local e nacionalmente. Com a expertise de quem trafega no ramo há mais de uma década, ele passa também a comandar a editoria.

Aprofundando o conteúdo analítico, o jornalista Carlos Mazza terá sua coluna sobre política local ampliada: antes publicada às segundas-feiras, o conteúdo passa a ser veiculado três vezes por semana no impresso, e diariamente no O POVO+. João Marcelo Sena, agora como editor-adjunto de Política, terá coluna semanal sobre o cenário político ao redor do mundo.

Em Esportes, com a vacância deixada por Bloc, assume o cargo Lucas Mota. Lucas, antes coordenador da equipe, agora divide o comando com o editor-chefe de Esportes, Fernando Graziani. O repórter Afonso Ribeiro assume a coordenadoria de esportes.

Para 2022 há, também, a recondução de Juliana Matos Brito como Ombudsman. O cargo tem duração de um ano e pode ser renovado pelo mesmo período. Juliana está desde janeiro de 2021 na posição, que envolve fazer a crítica das mídias do O POVO, coordenar a área de experiência do leitor, e fazer avaliação interna da Redação.

Fechando as novidades, o repórter fotográfico Júlio Caesar assume em definitivo como editor-adjunto de Fotografia. Nas últimas semanas, ele ocupava o posto de forma interina, e agora está efetivado na posição. Ao lado de Chico Marinho, editor-chefe, Júlio Caesar comanda o Núcleo de Imagem do O POVO, responsável tanto pela produção fotográfica quanto audiovisual do GCOP.

Para Erick Guimarães, diretor-executivo de Jornalismo do O POVO, as novidades refletem o fato de que a empresa está "em permanente atualização". Além do aproveitamento interno de talentos - todas as novidades foram concretizadas com profissionais que já atuam na empresa -, ele lembra que as mudanças fortalecem a estratégia do O POVO de priorizar o cenário local, mas sempre acompanhando o que acontece no Brasil e no mundo.

