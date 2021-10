O POVO vence 18ª edição do prêmio Abecip de Jornalismo; veja reportagem premiada

Reportagem do núcleo de Economia do O POVO sobre o mercado imobiliário na Grande Fortaleza foi escolhida entre 71 produções de todas as regiões do País

Em reconhecimento a qualidade da produção jornalística, O POVO é um dos vencedores da 18ª edição de jornalismo da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Reportagem do núcleo de Economia sobre o mercado imobiliário na Grande Fortaleza foi escolhida entre 71 produções de todas as regiões do País.

A produção "Mesmo com pandemia, Grande Fortaleza vive 'miniboom' no mercado imobiliário" foi publicada no dia 20 de abril de 2021. A reportagem aborda os impactos da pandemia de Covid-19 no segmento da construção, venda e compra de imóveis e fornece um panorama sobre as tendências em inovação no segmento.

Perspectivas de futuro para setor e o impacto prático na vida dos consumidores foram outros destaques do trabalho da matéria assinada pela repórter especial de economia Irna Cavalcante. A pauta foi estruturada em parceria com a editora-chefe de Economia do O POVO, Adailma Mendes, também responsável pela edição do material, e fotos de Bárbara Moira e Thaís Mesquita.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira aqui a reportagem premiada:

OP+ Mesmo com pandemia, Grande Fortaleza vive 'miniboom' no mercado imobiliário

"Estou muito feliz com essa conquista. É um prêmio nacional que reafirma a força do jornalismo que fazemos no O POVO! Mostra que estamos no caminho certo que é levar informação, com qualidade, ao nosso leitor, sempre atento às transformações que estão ocorrendo na sociedade", destaca Irna.

Os trabalhos que venceram a edição deste ano foram selecionadas em três categorias: crédito imobiliário e o mercado de imóveis, fontes de recursos para o financiamento imobiliário e segurança jurídica, educação financeira e responsabilidade social da construção civil.

As produções foram publicadas em veículos de comunicação de mídia impressa, digital e audiovisual em cinco estados do Brasil, sendo eles: Ceará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. “O setor tem uma complexidade, uma especificidade, que a imprensa especializada consegue traduzir para a sociedade, afirma Cristiane Portella, presidente da Abeci.

"O prêmio demonstra nosso trabalho em olhar com atenção para o mercado em seus pontos altos e baixos", afirma Adailma ao pontuar a necessidade de produções que se debrucem analiticamente sobre os impactos socioeconômicos gerados pela pandemia. 'É surpreendente como o mercado imobiliário ganhou certa atratividade em meio às incertezas agravadas pela pandemia da Covid-19", reforça.

Cristiane pontua ainda a necessidade de mais produções que possam interligar o setor com a vida cotidiana dos brasileiros e elogia todas as produções inscritas no prêmio de 2021. "Reportagens de educação financeira, trabalhos investigativos ou análises que trazem para o público em geral as profundas transformações pelas quais o nosso mercado vem passando", complementa.

A autora da reportagem premiada do O POVO reforça que para além da importância nacional, o setor imobiliário representa um aspecto estruturante da economia do Ceará e impacta diretamente na vida de milhares de pessoas no Estado.

"Foi um dos primeiros setores a retomar, por exemplo, a geração de empregos. E foi um movimento que surgiu muito da própria mudança de hábitos dos consumidores durante a pandemia, quando as pessoas voltaram sua atenção para compra da casa própria, reforma, mudar o lar", destaca Irna.

Ao olhar para o futuro do segmento e suas reformulações devido o contexto pandêmico, Adailma pondera que a reportagem fornece parâmetros de investimento no segmento como um novo fator de crescimento econômico para o Estado e para Capital.

"Investidores viram nesse mercado um porto mais seguro. E Fortaleza demonstra sua atratividade não só no turismo, mas também como cidade desejada para se morar", afirma.

Confira lista com as produções premiadas

Priscila Yazbek – Infomoney (SP) – 7 passos para negociar as dívidas, juntar dinheiro e começar a investir em 2021

Zuila Frutuoso, David Duarte, Ewerton Lima – TV Cabo Branco (PB) – Volta por cima: Mesmo na pandemia, mercado imobiliário aquece na Paraíba

Lorena Malucelli Pelanda – Rádio Band News FM (PR) – Setor imobiliário comemora expansão em plena pandemia

Cassia Regina Rocha de Almeida – O Globo (RJ) – País fica sem politica para 42% das famílias sem casa

Karla Mamona, Marcelo Sakate, Bianca Alvarenga, Marilia Almeida, Beatriz Quesada – Exame (SP) – A nova onda dos imóveis/Tendências de Compras/Fundos Imobiliários

Fernanda Guimarães – O Estado de S.Paulo (SP) – Venda de imóvel reforça caixa de empresas

Isabela D'Azevedo Leite, Julia Affonso, Leandro Matozo, Cadu Novaes – GloboNews/G1 (SP) – Receita identifica irregularidades em fundos imobiliários que causaram prejuízo de até R$ 550 milhões

Circe Bonatelli – Agência Estado (SP) – ‘Fintequização’ faz imobiliáris concorrerem com banco – e receita financeira explode

Sergio Tauhata Ynemine – Valor Econômico (SP) – Selic Mais Alta Pressiona Taxa do Crédito Imobiliário

Amanda Lemos, Fernanda Brigatti – Folha de S.Paulo (SP) – Corrida por entrega rápida aumenta demanda por galpões industriais

Irna Cavalcante – O Povo (CE) – Mesmo com pandemia, Grande Fortaleza vive no mercado imobiliário





Tags