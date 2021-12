O POVO vence Prêmio Gandhi de Comunicação 2021

A reportagem seriada do O POVO “O impacto da pandemia na carreira das mulheres”, de autoria da repórter Irna Cavalcante, venceu a 14ª edição do Prêmio Gandhi de Jornalismo na categoria conteúdo on-line. A cerimônia de premiação ocorreu nesta terça-feira, 7. A produção vencedora teve edição de Adailma Mendes, Regina Ribeiro e Beatriz Cavalcante, com fotografias e vídeos de Francisco Fontenele e Thaís Mesquita.

Para Irna, é uma honra receber o Prêmio Gandhi, especialmente com trabalhos que a “ensinaram como jornalista e cidadã”. “Nessa série de reportagens sobre o impacto da pandemia sobre a carreira das mulheres, tive a oportunidade de contar a história de mulheres que, já vinham de uma sobrecarga de tarefas, e com a pandemia tiveram a vida revirada em muitos sentidos, incluindo suas perspectivas de futuro. Falar disso, entender as razões que nos trouxeram até essa desigualdade, e do longo caminho que temos que percorrer para refazer essa trajetória é importante para que não sigamos incorrendo nos mesmos erros”, afirma a jornalista.

O POVO foi destaque ainda nas categorias fotojornalismo e jornalismo impresso. Com terceiro lugar em fotojornalismo para o fotógrafo Fábio Lima, com a fotografia “Um dia para se comemorar”. A imagem foi capa do caderno impresso do Vida & Arte e ilustra a esposa Camille e Cauê, o filho do fotógrafo, em seu primeiro banho de mar após o lockdown de 2020.

O segundo lugar na categoria de jornalismo impresso foi para a repórter Gabriela Custódio, com a reportagem “Esperança vigiada: o que pensam e sentem os vacinadores”, com fotografias de Bárbara Moira. A reportagem traz histórias de profissionais de enfermagem que atuam na vacinação contra a Covid-19 em cidades cearenses e foi publicada na edição impressa do O POVO no último dia 20 de abril.

Já a reportagem seriada “O caminho do Ceará para conquistar o mundo com energia limpa”, também de autoria da repórter Irna Cavalcante, ficou em terceiro lugar na categoria jornalismo impresso. Com dois episódios, a reportagem mostra como o hidrogênio verde, considerado o combustível do futuro, pode levar a economia do Estado a outro patamar. O conteúdo teve edição de Adailma Mendes, Regina Ribeiro e Beatriz Cavalcante, com fotografias de Francisco Fontenele.

Neste ano, o Prêmio Gandhi recebeu 151 inscrições. Ao todo, são entregues R$ 30 mil em premiações, dividido em nove categorias, sendo seis para profissionais: jornalismo impresso; telejornalismo; radiojornalismo; fotojornalismo; comunicação interna e conteúdo on-line, e três para estudantes de Comunicação: trabalho de conclusão de curso; mídia impressa e mídia eletrônica.

Confira os vencedores

Jornalismo Impresso

1º Beatriz Jucá (EL PAÍS)

2º Gabriela Custódio (O POVO)

3º Irna Cavalcante (O POVO)

Fotojornalismo

1º Fabiane de Paula, Camila Lima, Thiago Gadelha (Diário do Nordeste)

2º José Sérgio Cunha Júnior (Diário do Nordeste)

3º Fábio Lima (O POVO)

Conteúdo On-line

1º Irna Cavalcante (O POVO)

2º Elizabete Oliveira (O ECO)

3º André Jonatas Costa Alexandrino (Serifacast)



