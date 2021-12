O POVO vence 3º Prêmio MPCE de Jornalismo na categoria Fotojornalismo

O Grupo O POVO de Comunicação venceu o 3º Prêmio MPCE de Jornalismo na categoria Fotojornalismo, obtendo o primeiro e segundo lugar entre os três trabalhos mais bem avaliados. O resultado foi anunciado em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira, 16, na sede da Procuradoria Geral de Justiça do Ceará.



O repórter fotográfico Fco Fontenelle conquistou o primeiro lugar no pódio com o trabalho “Despejos”, série especial que retrata a aflição de quem perdeu o teto onde morava em plena pandemia, mesmo diante decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que impede esse tipo de ação até março de 2022. As imagens foram registradas em uma ocupação no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, que foi alvo de remoções e ameaças de despejo em meio à segunda onda da pandemia.



“Por mais que a gente esteja acostumado a cobrir assuntos fortes, isso sempre choca. Foi muito difícil ver famílias e crianças sem um teto, sem um lar. Esse é aquele tipo de pauta que a gente nunca volta para a redação com a sensação de dever cumprido. Sempre volta carregando uma certa angústia, de saber que tem tanta gente vivendo em uma situação tão difícil, mas de alguma forma a gente acredita que o nosso trabalho vai contribuir para uma mudança”, comentou Fontenelle, que acumula experiência de quase duas décadas no fotojornalismo.

Veja as imagens da série “Despejos”:

Fábio Lima, que ficou em segundo lugar, foi premiado pela foto “Consequências da pandemia”, que mostra uma mulher segurando um cartaz no centro de uma das vias mais movimentadas da Capital pedindo ajuda para arcar despesas com o aluguel e comprar comida para a sua família. O registro ocorreu na avenida Washington Soares, nos arredores de um sinal de trânsito, mais um entre os tantos de Fortaleza, para onde se dirigiam diariamente quem havia ficado sem nenhuma renda durante a crise sanitária.



“Nesse dia, a gente circulou por vários pontos da Capital e o que mais me surpreendeu é que em quase todos os sinais onde parávamos, havia muita gente pedindo ajuda. Às vezes, famílias inteiras, algo de cortar o coração. Pessoas que não viviam em situação de rua, mas que foram obrigadas a ir para os animais porque ficaram sem nenhuma alternativa para sobreviver”, descreveu o repórter fotográfico do O POVO. Lima conquistou o prêmio pelo terceiro ano consecutivo. Na primeira edição, em 2019, ele havia conquistado o terceiro lugar, enquanto no ano passado alcançou a primeira posição.

Imagem vencedora do segundo lugar na categoria fotojornalismo do 3º Prêmio MPCE de Jornalismo (Foto: FABIO LIMA)



Além do Fotojornalismo, o Prêmio MPCE de Jornalismo premiou trabalhos nas categorias Impresso/Web, Telejornalismo e Radiojornalismo. Nesta edição, o concurso teve 74 inscritos, entre jornalistas, repórteres cinematográficos, repórteres fotográficos e equipes de apoio. Ao todo, 17 veículos de comunicação de todo Ceará foram representados.



Veja a relação completa dos vencedores:



Categoria: Jornalismo Impresso/WEB



1º lugar

Trabalho: “Da compra de atestado à fraude de documento: o impacto da ética na vacinação contra a Covid-19″

Veículo: Diário do Nordeste

Autor: Nicolas Paulino Pinto Menezes



2º lugar

Trabalho: “Um ano após o motim da Polícia Militar do Ceará: cenários e responsabilizações”

Veículo: Diário do Nordeste

Autor: Carlos Eduardo Pereira Freitas



3º lugar

Trabalho: “A Luta do MPCE pela ampliação nos abrigos públicos de idosos em Fortaleza”

Veículo: A Notícia do Ceará

Autor: Rodrigo Gonçalves de Almeida



Categoria: Telejornalismo



1º lugar

Trabalho: Série: “Nós existimos”

Veículo: TV Fortaleza

Autoras: Amanda Nogueira e Daniele Campos



2º lugar

Trabalho: “Reportagens especiais Mediação Comunitária”

Veículo: TV Assembleia

Autora: Suely Frota Bezerra



3º lugar

Trabalho: “MP cobra mapeamento de abrigos no Cariri”

Veículo: TV Verdes Mares Cariri

Autores: Edison Aparecido de Freitas, Elmo de Goes Ferreira, Francisca Claudiana Pinho Mourato, Paulo Henrique Rodrigues de Souza e Sebastião Gondim Barreto Júnior



Categoria: Radiojornalismo



1º lugar

Trabalho: Série “Exposed Fortal”

Veículo: Rádio Verdes Mares

Autora: Emanoela Campelo de Melo



2º lugar

Trabalho: “Fura-filas da vacina: No Ceará, Ministério Público coloca espertalhões na fila da justiça”

Veículo: Jangadeiro Band News

Autores: Karla Mikaela Gonçalves Lima, Lôrrane Suely Rodrigues Mendonça, Maria Liduína Saraiva Moreira e Francisco Rômulo Sousa Magalhães



3º lugar

Trabalho: Série “Eu sou o alvo – a trajetória de defensores dos direitos humanos”

Veículo: FM Dom Bosco

Autoras: Jocasta Pimentel Araújo e Roberta Rocha de Sousa Farias



Categoria: Fotojornalismo



1º lugar

Trabalho: “Despejos”

Veículo: Jornal O Povo

Autor: Francisco Sampaio Fontinele



2º lugar

Trabalho: “Consequências da pandemia”

Veículo: Jornal O Povo

Autor: Fábio Procópio de Lima



3º lugar

Trabalho: “Condutas apuradas”

Veículo: Jornal Diário do Nordeste

Autor: Raimundo Nonato Duarte Rodrigues



