Chefe de grupo criminoso que atuava em Tianguá é preso em Goiás

Homem é investigado por participação em chacina que resultou na morte de quatro pessoas, no último dia 11 de dezembro, em Viçosa do Ceará

Trabalho integrado das Polícias Civil do Ceará (PCCE) e do Distrito Federal (PCDF) resultou na prisão de Expedito Erivan Melo da Silva, de 25 anos, no último sábado, 18. O homem possui uma extensa ficha policial, é suspeito de chefiar um grupo criminoso com atuação no município de Tianguá, no interior do Ceará. Ele foi capturado na cidade de Cristalina, em Goiás. As informações foram divulgadas nessa segunda, 20.

Expedito estava com um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de associação criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Uma pistola, munições e um veículo adulterado foram apreendidos na ofensiva policial.

Sobre o assunto Pacote de promoções para a polícia e bombeiros será liberado nos dias 22 e 23

Ceará ganha laboratório especializado em criar novos aparelhos para a saúde

Arquidiocese de Fortaleza realiza a ordenação sacerdotal de 12 novos padres

Caron anuncia reforço no efetivo policial para evitar aglomerações no Réveillon

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com quatro passagens por homicídios, três por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e receptação, Expedito Erivan, também conhecido como “Kiko”, tentou se desvencilhar dos policiais da PCCE fugindo para outro estado, mas foi localizado e preso. O homem será reconduzido para o Ceará. As investigações continuam a fim de identificar todos os crimes cometidos por ele em solo cearense.

O homem é investigado ainda por chacina que resultou em quatro mortes, em Viçosa do Ceará, no último 11 de dezembro. Nesse dia, as vítimas, duas mulheres e dois homens, com idades entre 20 e 49 anos, foram mortas a tiros por indivíduos em um imóvel do bairro Santa Cecília.



Tags