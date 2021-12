Arquidiocese de Fortaleza realiza a ordenação sacerdotal de 12 novos padres

Turma foi instruída durante os últimos dois anos, quando as atividades tiveram que ser realizadas de forma online

A Arquidiocese de Fortaleza celebra a ordenação de 12 novos padres nesta quarta-feira, 22. Após a cerimônia, os diáconos passarão a celebrar suas primeiras missas, um dos momentos mais marcantes na vida de um padre. A celebração ocorre na Catedral Metropolitana de Fortaleza, às 18h30min, e terá transmissão ao vivo pelo canal da instituição no YouTube.

Os diáconos serão ordenados por Dom José Antônio, arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza. Segundo a entidade, a turma fez a preparação final para o ofício sacerdotal nestes dois últimos anos. Durante a pandemia do novo coronavírus, as atividades tiveram que ser realizadas de forma online.

Sobre o assunto Nome do arcebispo de Fortaleza é usado em golpe para pedir dinheiro

Menina Benigna: começam os preparativos para 1ª beatificação da história do Ceará

Irmã Adélia, a religiosa que pode se tornar a primeira santa pernambucana

Padre da Arquidiocese de Fortaleza recebe bênção do Papa Francisco

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os novos eleitos está diácono Fernando, que ingressou no Seminário depois de já ter cursado uma faculdade e trabalhado como professor em uma instituição de ensino superior. "Mas foi no trabalho realizado como voluntário na recuperação de dependentes químicos que percebi o quanto poderia sentir-me realizado na medida em que deveria me dedicar mais ao próximo", disse o novo padre.

O diácono Antônio Gomes, por sua vez, cursou duas faculdades e fez estágio pastoral no Acre. Segundo ele, a oportunidade foi uma experiência classificada como "única e grandiosa''. Antônio chegou a navegar por sete horas em uma "voadeira", transporte fluvial típico daquela região. O diácono também atendeu duas comunidades de origem indígena.

Quem ainda será ordenado é o diácono Vanderlúcio Souza. Ele é formado em jornalismo e trabalhou na assessoria de imprensa de instituições e eventos religiosos como Festival Halleluya e Evangelizar. Em 2011, ao visitar as Catacumbas de São Calixto, em Roma, se sentiu inspirado a voltar a ingressar o seminário arquidiocesano. "Vale muito a pena se ofertar inteiramente por amor a Deus e ser somente de Deus por meio da Virgem Maria", conclui o futuro padre.

Serviço:

Ordenação sacerdotal

Local: Catedral Metropolitana de Fortaleza

Data: 22 de dezembro de 2021

Horário: 18h30

Clique aqui e confira o link de transmissão

Confira a lista de diáconos que serão ordenados padres nesta quarta.



Nome: Diác. Adauto José de Oliveira Junior

Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Paz – Recife (PE)/ Shalom Recife

Estágio Pastoral: Diaconia Geral da Comunidade Católica Shalom – Aquiraz

Primeira Missa: (25/12, às 18 horas) Shalom da Paz (Fortaleza/Ceará)

Nome: Diác. Adriano Alves de Lima

Paróquia de Origem: Nossa Senhora das Graças e São Pedro – Tabuba – Caucaia

Paróquia de Estágio Pastoral: Nossa Senhora do Carmo – Croatá

Primeira Missa: (23/12, às 19 horas) Igreja Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Barra da Sucatinga (Beberibe/Ceará)

Nome: Diác Antônio Gleison de Freitas

Paróquia de Origem: Nossa Senhora das Graças - Pindoretama

Paróquia de Estágio Pastoral: São Sebastião - Mulungu

Primeira Missa: (27/12, às 19 horas) Igreja Nossa Senhora de Fátima , Pratius II (Pindoretama/CE)

Nome: Diác. Antônio Gomes Vieira Macedo Júnior (Juninho)

Paróquia de Origem: Nossa Senhora de Fátima – Bairro de Fátima

Paróquia de Estágio Pastoral: São Francisco de Assis – Platô do Piquiá/ Boca do Acre (AM)

Primeira Missa: (25/12, às 9 horas) Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Fátima (Fortaleza-CE)

Nome: Diác. Francisco Edvando Simplício

Paróquia de Origem: Sagrada Família - Ocara

Paróquia de Estágio Pastoral: Nossa Senhora dos Prazeres - Caucaia

(1º/01, às 19 horas) Igreja de São Sebastião, Curupira (Ocara-CE)

Nome: Diác. Francisco Vanderlúcio Souza

Paróquia de Origem: São Pedro e São Paulo – Quintino Cunha

Paróquia de Estágio Pastoral: São José – Canindé

Primeira Missa: (30/12, às 19 horas) Igreja de São Pedro e São Paulo, Quintino Cunha (Fortaleza-CE)



Nome: Diác. João Frota Melo

Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Glória – Cidade dos Funcionários

Paróquia de Estágio Pastoral: São João Batista – Aruaru – Morada Nova

(26/12, às 19 horas) Igreja de Nossa Senhora da Glória, Cidades dos Funcionários (Fortaleza-CE)



Nome: Diác. Joaquim Fernando Pontes III

Paróquia de Origem: Santa Luzia - Meireles

Paróquia de Estágio Pastoral: São Francisco de Paula - Aratuba

(28/12, às 19 horas) Igreja de Santa Luzia, Meireles (Fortaleza-CE)



Nome: Diác. José Carlos Miranda Moura

Paróquia de Origem: Nossa Senhora da Conceição - Pacoti

Paróquia de Estágio Pastoral: Bom Jesus dos Navegantes - Parajuru

(25/12, às 18 horas) Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Pacoti-CE)



Nome: Diác. Kássio Céllio Moura

Paróquia de Origem: Santo Ambrósio Francisco Ferro – Planalto – Natal (RN)

Paróquia de Estágio Pastoral: Shalom da Parquelândia

(27/12, às 19 horas) Shalom da Paz (Fortaleza-CE)



Nome: Diác. Saulo Maia Dantas

Paróquia de Origem: São João Eudes

Paróquia de Estágio Pastoral: Diaconia Geral da Comunidade Católica Shalom – Aquiraz

Primeira Missa: (26/12, às 18 horas) Shalom da Paz (Fortaleza-CE)



Nome: Diác. Thyarles Guimarães Lima

Paróquia de Origem: Nossa Senhora das Graças – Parque Potira - Caucaia

Paróquia de Estágio Pastoral: São Pedro Apóstolo – Boca do Acre (AM)

(26/12, às 10h30min) Igreja de Nossa Senhora das Graças, Potira (Caucaia-CE)

Tags