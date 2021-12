Pacote de promoções para a polícia e bombeiros será liberado nos dias 22 e 23

O governador Camilo Santana (PT) vai liberar um pacote de promoções para os policiais e bombeiros militares nos próximos dias 22 e 23, quarta e quinta desta semana. O evento está previsto para ocorrer no Centro de Eventos, em Fortaleza, e nos municípios de Sobral e Juazeiro do Norte, tendo presente toda cúpula da área da Segurança Pública.

A informação foi dada com exclusividade para coluna Eliomar de Lima, do O POVO+, e confirmada pelo O POVO junto ao secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron.

Ao todo, serão contemplados 3.207 profissionais de segurança com promoções que chegarão como uma espécie de ganho salarial. Com isso, o governo cumpre promessa feita à Corporação de que garantiria promoções.

O secretário explicou que os profissionais precisam atingir alguns critérios para receber a promoção, como avaliações positivas e o período de tempo no cargo. "É um momento em que nós encerramos o ano reconhecendo todos aqueles homens e mulheres que colaboraram para os resultados positivos", disse Caron em nota. Com datas ainda não confirmadas, as cerimônias acontecerão em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. (Colaborou: Leonardo Maia e Luciano Cesário)



