Adolescente morre após tomar choque ao usar celular que estava carregando

O adolescente Max Willyan dos Reis Gomes, de 14 anos, morreu após receber uma descarga elétrica ao usar o celular enquanto o aparelho estava carregando em uma extensão. O caso aconteceu na noite do último sábado, 18, em Alexândria, no Distrito Federal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas já encontrou a vítima sem vida. As informações são do portal G1.



Max estava com familiares em uma chácara a cerca de 5km da cidade. Segundo os socorristas, a família contou que o adolescente estava nos fundos da casa, carregando o telefone com o auxílio de uma extensão e mexendo no aparelho no momento que tomou o choque elétrico.

Testemunhas contaram à Polícia Militar que escutaram um barulho forte e viram que o adolescente tinha sido arremessado alguns metros do local da descarga.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal após constatação do óbito feito pela equipe médica do Samu.

