Banda de Gusttavo Lima sofre acidente em estrada da Paraíba

Integrantes da banda do cantor Gusttavo Lima sofreram acidente entre as cidades de Soledade e Olivedos, no interior da Paraíba. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas devido à colisão, de acordo com o portal T5. O sinistro ocorreu no km 203 da BR-230. As vítimas foram encaminhadas a um hospital de Campina Grande (PB) e apenas uma continua em observação.

Gusttavo Lima fez um show na cidade de São Bento e a van envolvida no acidente foi contratada para transportar a banda na região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 12 pessoas se deslocavam no transporte quando colidiram com um carro de modelo Fiat Uno.

O motorista do Fiat Uno não permaneceu no local, mas a PRF encontrou documentos que pertenceriam a um idoso que não teve a identidade revelada. O portal T5 também afirmou que a van será retirada do local por meio de um reboque particular. Já o carro envolvido no acidente será levado para o pátio da PRF.



