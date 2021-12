Pitbull sorridente posa para foto com crianças em banho de chuva e imagem viraliza

A mais pura alegria de ser criança não se estraga nem mesmo com um temporal, como tem sido registrado no Rio de Janeiro (RJ) nos últimos dias. Como prova disso, uma imagem capturou o exato momento em que pequenos posaram para uma foto ao lado de um sorridente cachorro da raça pitbull em uma comunidade carioca.

Capturada pela fotógrafa amadora Carla Vieira, moradora do Morro do Turano, a imagem mostra sua cadela Bela, uma pitbull de 1 ano e 7 meses, brincando na chuva ao lado de vizinhos. Ao portal G1, ela disse que a foto só aconteceu porque ela havia notado a alegria de todos que estavam ali, incluindo a própria cachorrinha.

"A foto foi sem pretensão nenhuma. Foi tirada simplesmente pela alegria das crianças com a minha cachorra. Ela se dispôs a sentar ali e dar aquele sorriso. Aconteceu porque estavam todos felizes", disse.

Com mais de 7 mil curtidas no Instagram, a foto foi publicada na última sexta-feira, 17. “Um pinto no lixo”, descreveu ela na legenda, de forma despretensiosa e sem muitas expectativas. Pouco tempo depois, no entanto, a surpresa.

"A minha mãe veio me contar que a foto da Bela estava em todos os grupos dela. Uma amiga disse que até o pai dela também recebeu. Era muita mensagem", lembrou.

"Eu não sei ainda como eu estou me sentindo. Eu não sei se eu acredito. É uma ponta de esperança, de uma fama de 15 minutos. Eu estou muito feliz, mas também meio desesperada. É muita gente e muita visibilidade. Mas para mim, está sendo demais", comemorou.









