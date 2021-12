Marília Mendonça: empresa de maquiagem lança linha assinada pela cantora

A marca brasileira de beleza e lifestyle Océane, lançou a primeira linha de maquiagem desenvolvida e assinada pela cantora Marília Mendonça. A coleção que tinha data prevista para lançamento em 4 de dezembro, foi adiada e só começou a ser comercializada após a permissão da família da cantora. Essa é a primeira parceria da cantora associando seu nome a uma linha de produtos. Marília faleceu em novembro deste ano, após um acidente aéreo. Sua linha de maquiagem foi anunciada nesta terça-feira, 14 de dezembro.

Em comunicado a imprensa, a mãe da cantora sertaneja, Ruth Moreira, afirma que a venda dos produtos de beleza é a concretização do sonho de Marília. “Ela estava muito empolgada com essa parceria. Desde o começo, me pedia opinião sobre quais cores escolher para os produtos que melhor representassem o estilo dela naquele momento. Ela dizia que eu iria amar a linha de maquiagem e realmente ficou linda. Nada mais justo do que fazer acontecer agora o desejo da minha filha”, disse.

A edição limitada "Marília Mendonça by Océane. Inspiração que não pode acabar" foi planejada por 12 meses, e conta com paleta de sombras, trio de iluminadores, caneta delineadora, blush e três batons líquidos. Os produtos podem ser adquiridos no e-commerce da marca www.oceane.com.br, e custam de R$ 45 a R$ 89, com parte do valor revertido para obras e ações sociais apoiadas pela artista ao longo da vida. Uma segunda coleção desenvolvida por Marília, que já está em produção, será lançada em 2022.

