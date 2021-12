Ludmilla é processada pelo DJ Marlboro por suposto plágio

A cantora carioca Ludmilla está sendo acusada de plágio pelo DJ Marlboro. A empresa do artista, a Link Records Produções e Entretenimento, entrou em ação na Justiça contra a cantora pedindo indenização por dano moral e direito de imagem. Segundo o DJ, a canção “Vem amor”, assinada e cantada por Ludmilla, é um plágio da música “Essa é a minha tara”, cujos direitos pertencem a ele e aos os MCs Quebra Tudo e Vanessa. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do O Globo, nesta terça-feira, 14 de dezembro.

No primeiro momento, os representantes legais do DJ Marlboro afirmam à Justiça ter enviado uma notificação a cantora sobre o uso indevido da canção até avaliação judicial - no entanto, eles disseram não terem recebido nenhum retorno. Segundo informações do G1, o pedido inicial é de liminar para retirada da canção que se encontra nos canais oficiais de Ludmilla, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.

Após a exposição do caso na imprensa, a assessoria de Ludmilla afirmou em nota que a cantora recebeu essa notícia com surpresa. "Informamos ainda que a artista recebeu a notícia com surpresa, tendo em vista que Marlboro já fez contato diversas vezes com a equipe de Ludmilla, até mesmo para convidar cordialmente a cantora a fazer uma visita ao DJ, na residência do mesmo sem nunca ter citado o processo", diz o texto.

Leia nota da assessoria de Ludmilla na íntegra:

“Informamos que a cantora Ludmilla tomou ciência da referida ação judicial por meio da nota publicada na coluna do Ancelmo Gois, do jornal O Globo, desta terça-feira (14). O advogado da cantora já foi acionado para que sejam apurados os termos da ação, bem como se certificar da notificação mencionada à sua gravadora.

Informamos ainda que a artista recebeu a notícia com surpresa, tendo em vista que Marlboro já fez contato diversas vezes com a equipe de Ludmilla, até mesmo para convidar cordialmente a cantora a fazer uma visita ao DJ, na residência do mesmo sem nunca ter citado o processo".









