Carlinhos Maia filma próprio pênis por descuido e apaga vídeo; entenda

O influenciador digital Carlinhos Maia, de 30 anos, se tornou assunto na tarde de hoje, terça-feira, 14, ao publicar uma sequência de vídeos enquanto tomava banho e, por um descuido, deixar seu pênis à mostra. Na ocasião, o alagoano estava discutindo com seu marido, Lucas Guimarães, sobre a qualidade de um produto capilar vegano quando se abaixou demais e seu órgão genital apareceu. Pouco depois, Carlinhos excluiu os vídeos.

No mesmo banheiro em que gravou os vídeos que foram apagados, ainda durante o banho, o influenciador reclamou para o marido: “Apareceu a minha pint*! Ainda me fez mostrar a rol* em rede nacional! E é encolhida, murcha, nem é a de verdade. Ai gente, é a realidade, todo mundo tem pint*, tem coisa”. Lucas aproveitou a situação para brincar com a vergonha de Carlinhos. “Estou morto de vergonha, gente! Não repercutam não”, complementou o alagoano.

Carlinhos Maia e Gkay reconciliam amizade

Há uma semana, Carlinhos Maia conquistou os holofotes após aparecer na Farofa da Gkay, evento da influenciadora Gessica Kayane, para reconciliar sua amizade com a organizadora. A festa aconteceu no Marina Park Hotel, em Fortaleza, e o alagoano apareceu no palco com um buquê de flores para a paraibana. Os dois se abraçaram, choraram e trocaram palavras de carinho em frente à plateia de famosos.



