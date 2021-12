Em registro raro, Anitta posta foto em terreiro de candomblé

A cantora Anitta, de 28 anos, publicou hoje, terça (14/12), por meio dos stories de sua conta no Instagram, uma foto em que aparece ao lado do seu pai de santo, Sergio Pina, no terreiro de candomblé que frequenta há oito anos no Rio de Janeiro.

Vestindo branco e com fios de conta de seu Orixá de cabeça, Logun Edé, o jovem caçador, filho de Oxum e Oxóssi, a cantora celebra o fim do ano. "Encerrando o ano. Te amo, meu pai", escreveu Anitta. Apesar do registro raro, Anitta sempre fez questão de expor que é uma praticante do Candomblé. A cantora é uma ‘Ekedi’ na religião. As Ekedis são mulheres que “não incorporam” ou “entram em transe”, não recebem um orixá, termo que abrange as divindades que compõem a religião, mas sua principal função se resume em cuidar.

