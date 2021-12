Viih Tube revela ter sofrido estupro aos 16 anos em seu livro "Cancelada"

O livro "Cancelada", de autoria de Viih Tube, aborda sobre a cultura do cancelamento e traz momentos de fragilidade do passado da influenciadora, que além de ter sido perseguida nas redes sociais por algum tempo, revelou ter sido vítima de estupro aos 16 anos. Atualmente com 21 anos, a ex-participante do "BBB 21" lamenta não ter conseguido falar antes sobre o assunto.

De acordo com um trecho do livro que foi divulgado pelo Splash, do Uol, a influenciadora conta que conheceu um rapaz em uma viagem, trocando beijos e carícias com ele. Os carinhos, em certo momento, se transformaram em insistência e violência, onde a jovem acabou sofrendo estupro. Por alguns anos, Viih acreditou ser culpada pelo que tinha acontecido, não conseguido denunciar o crime e nem trazer o assunto à tona.

“Disse ‘não’ diversas vezes, mas não foi suficiente. Fui estuprada. Mesmo sabendo que tentei evitar, me culpava por não ter feito nada além de empurrá-lo”, diz em trecho do livro. Com o passar dos anos, a ex-BBB aprendeu que as mulheres não podem ser responsabilizadas por esse tipo de situação, entendendo que não precisava sentir vergonha pelo que aconteceu.

"A culpa do estupro é sempre do estuprador, nunca da vítima. Naquela época, não tinha consciência de que não precisava me envergonhar. É o tipo de coisa que a gente não esquece", completa a influenciadora. Apesar de nunca ter denunciado o rapaz que a estuprou, Viih conta que alertou outras mulheres e amigas para se afastarem dele. "Até hoje, sou obrigada a conviver com o homem que me estuprou porque trabalhamos no mesmo meio, o que me dá calafrios", finaliza a jovem.

