André Gonçalves nega mensagens intimidadoras à filha em caso de pensão

O ator André Gonçalves negou hoje, sexta, 26, ter enviado mensagens intimidadoras para Valentina, filha dele com Cynthia Benini. A declaração acontece em meio ao caso de atraso no pagamento de pensão alimentícia; entenda

O ator André Gonçalves e sua esposa, a também atriz Danielle Winits, negaram hoje, sexta-feira, 26, ter enviado mensagens “intimidadoras” para Valentina, filha dele com Cynthia Benini. A declaração, dada por meio de sua equipe de defesa, acontece em meio ao caso de atraso no pagamento de pensão alimentícia no valor mensal de R$ 4,5 mil. Na última terça, 23, André teve prisão decretada.



“A Dani é imparcial nesse assunto, não fala sobre isso, e jamais tomaria qualquer medida no sentido de mandar mensagens intimidadoras. Ela não tem esse comportamento, até pelo perfil dela. Jamais se envolveu em situações assim. E as únicas mensagens que o André mandou foi tentando buscar um acordo com a própria filha. Mas nada de intimidação”, afirmou o advogado Sylvio Guerra. As informações foram divulgadas pelo portal Extra.

A possível existência de intimidação contra a filha do ator foi mencionada pela primeira vez por Léo Dias, colunista do jornal Metrópoles. Segundo ele, Cynthia e seu atual marido teriam pensado em encerrar suas férias para dar apoio emocional à Valentina. Danielle teria dito à enteada que ela poderia “ter evitado tamanha maldade com o pai”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Chico Buarque se casa em cartório no Rio de Janeiro; veja fotos

Grávida, Andressa Urach anuncia fim do casamento com Thiago Lopes

Mãe e viúvo de Paulo Gustavo dividem criação dos filhos do ator

“André tem um trabalho agora, acabou de assinar um contrato de novembro a março. Mas como vai pagar o que deve a Valentina, e aos outros filhos que ele tem compromisso também, além de manter a vida dele, se alimentar... Falo de uma vida normal, mesmo que apertado financeiramente. Foram mensagens apenas tentando buscar um acordo com ela. Nada de ‘intimidação’”, complementou a defesa.

Caso de pensão de André Gonçalves: ator deve usar tornozeleira

A dívida de André no caso da pensão da filha é de R$ 350 mil. Um processo contra ele foi movido por Cynthia, que é jornalista e atriz. Com sua prisão decretada, o ator tem 60 dias para se apresentar à Justiça. Por hora, o artista de 46 anos deverá usar tornozeleira eletrônica.

Desde 2017 o ator teria deixado de pagar o valor para a filha. Neste período, a dívida chegou a R$ 112.044,33. Com juros e correção monetária, o montante atual subiu para R$ 352.579,01. Nas redes sociais, André negou ter parado de pagar a quantia nessa data. “Mentira não vale. Não parei de pagar em 2017 até porque fui contratado até 2016 na TV... Pensão descontada diretamente da folha de pagamento na época”, declarou.

Em julho deste ano, ele teve os bens penhorados por conta das dívidas com a pensão da filha. O ator teve trabalhos transmitidos pela TV Globo, além das emissoras Record e SBT. Benini e Gonçalves tiveram um relacionamento entre 2002 e 2006. O ator também foi casado com a cantora Bianca Chami e, desde 2016, é casado com Danielle Winits.



Tags