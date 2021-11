Ator André Gonçalves tem prisão decretada por não pagar pensão alimentícia

Em julho, o artista teve os bens penhorados por conta das dívidas com a pensão; valor de R$ 350 mil é referente à filha Valentina, do casamento com Cynthia Benini

O ator André Gonçalves teve a prisão decretada pela Justiça nesta terça-feira, 23. O motivo é a dívida no valor de R$ 350 mil referente ao pagamento de pensão alimentícia. O processo foi movido pela ex-mulher do ator, a jornalista e atriz Cynthia Benini. Agora, André tem 60 dias para se apresentar à Justiça.

Por hora, o artista de 46 anos deverá usar tornozeleira eletrônica. De acordo com informações do jornal Metrópoles, o valor mensal estabelecido como pensão para a filha Valentina, fruto do relacionamento com Benini, é de R$ 4,5 mil.

Desde 2017 o ator teria deixado de pagar o valor para a filha. Neste período, a dívida chegou a R$ 112.044,33. Com juros e correção monetária, o montante atual subiu para R$ 352.579,01. Nas redes sociais, André Gonçalves negou ter parado de pagar a quantia nessa data. "Mentira não vale. Não parei de pagar em 2017 até porque fui contratado até 2016 na TV... Pensão descontada diretamente da folha de pagamento na época", declarou.

Em julho deste ano, ele teve os bens penhorados por conta das dívidas com a pensão da filha. O ator teve trabalhos transmitidos pela TV Globo, além das emissoras Record e SBT. Benini e Gonçalves tiveram um relacionamento entre 2002 e 2006. O ator também foi casado com a cantora Bianca Chami e, desde 2016, é casado com a atriz Danielle Winits.

