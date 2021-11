Joinville: calçada desaba durante evento de natal e deixa 30 feridos

Pelo menos 11 crianças e 19 adultos foram levados ao hospital após uma calçada ceder em Joinville, em Santa Catarina, na noite desta segunda-feira, 22. As pessoas caíram em uma galeria fluvial durante uma apresentação de Natal. Conforme a Prefeitura, não foram registradas vítimas graves. As informações são do portal G1.

A Prefeitura disse, em nota enviada ao portal UOL, que está apurando as causas do acidente, que ainda não foram identificadas. O local em que as pessoas caíram faz parte de obras de drenagem do Centro, mas não foi afetado pela queda, segundo vistoria realizada por técnicos da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura.

No total, 16 profissionais do Corpo de Bombeiros foram deslocados para atender a ocorrência, assim como três ambulâncias, e três carros de apoio para o atendimento. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil também foram ao local.

Apesar do acidente, o evento seguiu acontecendo. Conforme o UOL, a Prefeitura tratou a queda como um imprevisto. “Nossas equipes estão atuando em um imprevisto e logo retornaremos o espetáculo", afirmava um post nas redes sociais.



