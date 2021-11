Feriado nacional em homenagem a Irmã Dulce é aprovado pelo Senado

Um projeto de lei que pretende instaurar um feriado em homenagem a Santa Dulce dos Pobres foi aprovado pela Comissão de Educação do Senado, na última quinta-feira, 18. A proposta agora segue para análise na Câmara de Deputados e, em caso de aprovação, será encaminhada para sanção presidencial. O novo feriado seria celebrado no dia 13 de março.

O projeto de lei é de autoria do senador Flávio Arns (Podemos-PA). Canonizada em outubro de 2019, pelo Papa Francisco, Irmã Dulce é a primeira santa genuinamente brasileira. A data proposta para o feriado faz referência ao dia de sua morte. A igreja Católica, no entanto, celebra a Santa Dulce em 13 de agosto, dia em que se tornou freira.

Sobre o assunto Senado aprova dia nacional em homenagem às vítimas da covid-19

Operação atende mais de 16 mil idosos vítimas de violência no país

Senacon alerta para riscos de golpe durante compras na Black Friday

Políticos e autoridades da esquerda e da direita celebram o Dia da Bandeira nas redes sociais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Irmã Dulce nasceu em Salvador, no ano de 1914. Conhecida como "anjo bom da Bahia", dedicou boa parte da vida a ações sociais. Em 1959, ocupou um galinheiro ao lado do Convento Santo Antônio e improvisou uma enfermaria para cuidar de doentes. Em 1960, o lugar se transformou no Hospital Santo Antônio, sendo atualmente um dos maiores do Nordeste.

A Santa teve dois milagres reconhecidos pela Igreja Católica. O primeiro faz referência a um caso ocorrido em 2001, quando orações em seu nome teriam feito parar a hemorragia de uma mulher, que morreu durante 18 horas após dar à luz. Já em 2014, o maestro baiano José Maurício Moreira voltou a enxergar após 14 anos de cegueira.

Em setembro de 2019, o governo da Bahia já havia decretado o dia 13 de outubro como Dia de Irmã Dulce. A data, no entanto, não é feriado.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags