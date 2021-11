Vídeo: após discussão, motorista atropela motociclista em São Paulo

Em Campinas, no interior de São Paulo, um motorista atropelou um motociclista, nesse domingo, 21. O caso ocorreu após uma discussão de trânsito entre os dois condutores. Testemunhas no local registraram o caso em vídeo que foi compartilhado nas redes sociais. Outras tentativas de atropelamento também foram registradas no vídeo. No fim, os dois trocam socos até a chegada de um outro motoboy, quando o condutor fugiu do local.

Veja o vídeo

Nas primeiras imagens da discussão, o condutor de um veículo de modelo Mitsubishi Pajero está parado e discute com um motociclista com mochila de entregador nas costas ao seu lado. Segundo mostra o vídeo, o motociclista bate com seu capacete no interior do veículo, onde está o motorista, e vai com a moto para cima de uma calçada. Em seguida, o motociclista é atingido pelo condutor, mas logo o motociclista volta a levantar.

Em seguida, a moto volta a ser atingida pelo Pajero branco, quando o motoboy a levanta e tenta pará-la na rua. Parte do para-choque do utilitário acabou quebrado e ficou pendurado. O motorista manobra o veículo e quase atropela o piloto da moto. Em marcha à ré, ele tenta atropelar o piloto da moto mais uma vez, dá uma volta na rua e desce do veículo. No final, os dois trocam socos até a chegada de um outro motoboy.

Conforme informações do portal O Tempo, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), informou que o caso ocorreu por volta das 15 horas desse domingo. A pasta informou que o motociclista, de 36 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido pelo resgate dos bombeiros ao pronto-socorro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Seu estado de saúde não foi informado. A Polícia Militar acabou chamada ao local.

Ainda segundo a secretaria, duas mulheres tiveram seus veículos danificados. "O caso foi registrado como tentativa de homicídio e dano pelo plantão do 4º Distrito Policial de Campinas, que solicitou perícia aos institutos Médico Legal e de Criminalística”, afirmou. A pasta não informou se o motorista foi ouvido pela polícia ou preso.

