Quadrilha assalta joalheria em shopping de São Paulo

Um assalto a uma joalheria no shopping Iguatemi Esplanada, em Sorocaba, interior de São Paulo, deixou clientes e funcionários do local assustados na noite desse sábado, 13. Um grupo fortemente armado invadiu uma joalheria e levou joias, relógios de luxo além de outros objetos, somando cerca de R$ 500 mil em produtos.

Em publicação nas redes sociais, Rodrigo Manga (Republicanos), prefeito do município, afirmou que ninguém ficou ferido durante a ação. O shopping confirmou o assalto em nota, ressaltando que está à disposição das autoridades para ajudar nas investigações.

Sobre o assunto Motorista perde controle de carro e atropela dois no Parque Araxá

Policiais surpreendem assaltantes e frustram roubo de motocicleta no Siqueira



Um dos seguranças do shopping trocou tiros com os criminosos, enquanto outro vigilante foi mantido como refém, mas liberado no momento que o grupo deixava o local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O alarme foi acionado durante a ação e clientes e funcionários tiveram que ficar trancados dentro de lojas e restaurantes por aproximadamente uma hora, enquanto agentes da Polícia Militar faziam uma varredura no estabelecimento, em busca dos criminosos. Além da PM, policiais civis, guardas municipais e Polícia Científica também foram deslocados ao local da ocorrência.

Tags