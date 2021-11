Menino internado há quase um mês recebe visita de gato de estimação

Bruno está internado no Hospital Santa Lúcia Norte, desde 15 de outubro, para tratar de uma sinusite aguda

O pequeno Bruno Soares Mendes Rodrigues, de seis anos, que está internado há quase um mês em um hospital de Brasília, recebeu no último domingo, 7, uma visita diferente. Simba, o seu gato de estimação foi levado até o hospital para brincar com o amiguinho.

Bruno está internado no Hospital Santa Lúcia Norte, desde 15 de outubro, para tratar de uma sinusite aguda. A criança sentia fortes dores de cabeça e febre. Após algumas idas ao pronto socorro, ele precisou ser internado para cuidar da doença. A mãe, Poliana Rezende Soares Rodrigues, 38, que é professora universitária, contou em entrevista ao Portal R7 que tentou distrair o filho com brinquedos e revistas, mas ele continuava “triste e entediado”. Então surgiu a ideia de levar o gatinho Simba para alegrar o garoto. “Sempre tentamos distraí-lo com revistas e brinquedos, mas quando percebemos que a internação seria mais longa, pensamos em trazer o Simba para animá-lo”, contou Poliana.

Depois de conversar com os médicos e receber autorização, foi necessário ter alguns cuidados como atualizar o cartão de vacinas do bichano, dar um banho nele e colocá-lo em uma caixa transportadora para ir visitar Bruno.

“Ele é de verdade?”, perguntou Bruno ao ver a surpresa. Os dois então, passaram a tarde de domingo juntos. Ao portal G1, a mãe disse que o menino precisou passar por uma cirurgia na terça, 9. "Ele foi transferido para a UTI (unidade de terapia intensiva) do Hospital Santa Lúcia Sul, mas reagiu bem à cirurgia e está se recuperando", disse a mãe.

Em 2020, foi aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma lei que permite a entrada de pets em asilos, creches e instituições de tratamento de pessoas com transtornos mentais e dependentes químicos.

