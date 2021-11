Novo Cangaço: conheça a modalidade de crime que se espalhou pelo Brasil

Marcados por muita violência e grandes recursos de grupos organizados, os crimes intitulados como Novo Cangaço nasceram no Nordeste e se espalharam pelo Brasil; tema irá virar série de streaming que será ambientada no Ceará

Apesar do nome que leva, o Novo Cangaço é uma modalidade de crime que existe desde 1990 e foi originada no Nordeste, onde grupos altamente armados atacavam pequenas cidades do sertão nordestino para realizar crimes cinematográficos e cercados de muita violência.

Atualmente, a espécie do crime está mais concentrada na região Sudeste. Por serem quadrilhas "qualificadas" e com grande planejamento, na maioria dos casos, esses grupos são oriundos de grandes facções criminosas, portando-se sempre de coletes à prova de balas, metralhadoras e até rádios para comunicação, além de estarem sempre em grande número, com um grupo, em média, de 30 pessoas.

Um dos principais criminosos do Novo Cangaço foi José Valdetário Benevides Carneiro, que chefiou inúmeros "crimes cinematográficos" pelo Rio Grande do Norte e morreu em 2003, durante um confronto com a Polícia.

Varginha: o crime mais recente do Novo Cangaço

O município de Varginha, localizado na região sul do estado de Minas Gerais, foi cenário do último crime de grande repercussão realizado pelo Novo Cangaço, em 31 de outubro de 2021. A quadrilha tentava realizar ataques à agências bancárias, sendo apreendido pela Polícia fuzis, explosivos, pistolas, carregadores, 5.059 balas e outros itens, como roupas, rádios, coletes e canetas laser.

As autoridades ainda revelaram que o alvo da quadrilha seria o Setor de Retaguarda e Tesouraria do Banco do Brasil (Seret) ou alguma empresa de transporte de valor. Até o momento, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Federal (PF) identificaram 15 corpos de suspeitos mortos em Varginha, faltando ainda 11 identificações.

Novo Cangaço irá virar série ambientada no Ceará

O Novo Cangaço será abordado em uma série produzida pela Amazon Prime Video, que foi anunciada hoje, quarta (03/11), com o nome de Cangaço Novo. Na trama, o bancário Ubaldo (Allan Souza Lima), que mora em São Paulo, não tem lembranças da infância e acaba descobrindo raízes no município cearense fictício Cratará.

Em Cratará, o personagem descobre ter não somente duas irmãs, mas também uma herança à sua espera. Na cidade, Ubaldo descobre que seu falecido pai era adorado pela população e acaba sendo "chamado a cumprir seu destino" como novo líder da gangue comandada pelo progenitor. A trama promete abordar temas como corrupção, crime e valores morais.

Lampião, o Rei do Cangaço

Por 16 anos, Virgolino Ferreira da Silva foi o terror dos sertões. Nenhum criminoso espalhou tanta violência por tanto tempo, com tanto sucesso. Sua morte, em 28 de julho de 1938, marcou o fim de uma era que definiu social e até esteticamente os sertões. A ideia que se tem de Nordeste passa por Lampião.



