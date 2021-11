Onça é morta no interior do Ceará; Polícia Civil investiga crime ambiental

Caçadores mataram uma onça parda e posaram com o animal morto em fotografias e vídeos, no município de Tarrafas, no Ceará. As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira, 3. As fotografias mostram o animal com ferimentos sendo exibido por um grupo de homens. Um vídeo que circula também mostra o animal ainda com vida.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Ceará informou que investiga o crime ambiental envolvendo a onça parda. Ao tomar conhecimento do caso, a equipe da Delegacia Municipal de Assaré esteve no local e iniciou as diligências.

A Polícia também informou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, por meio do telefone (88) 3535.1957, da Delegacia Municipal de Assaré.

As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança, ou para o (85) 3101.0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e anonimato são garantidos.



