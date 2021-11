Paciente fere outro com golpes de pinça cirúrgica e lesiona enfermeiras no IJF

O paciente Raimundo Nonato Soares foi preso em flagrante suspeito de tentativa de homicídio contra um outro paciente dentro do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Ele desferiu golpes de pinça cirúrgica contra um homem que aguardava cirurgia. Duas enfermeiras que tentaram socorrer a vítima foram atingidas e um militar sofreu tentativa de lesão. O caso foi registrado na última terça-feira, 2.



De acordo com a decisão judicial obtida pelo O POVO, a vítima foi lesionada na cabeça, rosto, tórax e perna esquerda. E não foi morta devido a intervenção das duas enfermeiras, que foram feridas na cabeça e no abdômen. Um subtenente da Polícia Militar foi alvo de tentativa de lesão ao tentar intervir. O criminoso teria se armado com uma pinça cirúrgica furtada na própria unidade de saúde e, em seguida, usou uma tesoura para perseguir e lesionar a vítima, mas foi impedido pelo policial.

Raimundo foi preso e autuado em flagrante no 34º Distrito Policial (DP), no Centro de Fortaleza, pelo crime de homicídio tentado. O Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu pela conversão da prisão em flagrante pela prisão preventiva. Apesar de não ter antecedentes criminais, a conduta do paciente preso foi considerada reprovável e que ação dele denota periculosidade. Diante da situação, a 17ª Vara Criminal, Vara de Audiências de Custódia, decidiu pela conversão da prisão em preventiva. O POVO solicitou informações ao IJF por meio da assessoria de comunicação e aguarda resposta. (Colaborou: Lucas Barbosa)

