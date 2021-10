MG: 25 suspeitos de mega-assaltos são mortos em troca de tiros com a polícia

12:59 | Out. 31, 2021

Suspeitos de integrar quadrilhas conhecidas pelo crime do 'novo cangaço' estavam em sítios na cidade de Varginha, em Minas Gerais

Uma troca de tiros na madrugada deste domingo, 31, na área rural de Varginha, no sul de Minas Gerais, deixou 25 mortos. Todos eram suspeitos de integrar uma quadrilha responsável por mega-assaltos a agências bancárias, crime conhecido como novo cangaço. Não houve policiais feridos na ação. As informações são do portal R7.

Por meio de nota do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a informação foi confirmada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). A operação contou com o apoio do Bope (Batalhão de Operações Especiais), uma divisão da PM (Polícia Militar) de Minas Gerais.

Todos os suspeitos, segundo a PRF, foram socorridos após a troca de tiros, porém não resistiram, eles estavam fortemente armados. Pelo menos dez fuzis foram apreendidos, "além de outras armas, munições, granadas, coletes, miguelitos (sendo levantado neste momento o arsenal) e dez veículos roubados", de acordo com a polícia.

Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que, na primeira abordagem, os criminosos atacaram os policiais. Em troca de tiros, 18 desses criminosos morreram. Em uma segunda chácara foi encontrada outra parte da quadrilha, e neste local, após intensa troca de tiros, sete criminosos vieram a óbito, sendo recuperados três armas longas ponto 50 e muitos explosivos.





