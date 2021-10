"A Praça é Nossa" emite nota de retratação por piadas sobre a Praia Grande

De acordo com a nota, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega irá se retratar publicamente no programa desta quinta-feira, 28, após polêmica por piadas feitas pela humorista Mhel Marrer sobre a Praia Grande

Durante o programa "A Praça é Nossa", que foi ao ar na última quinta-feira, 21, a humorista Mhel Marrer fez algumas piadas com a Praia Grande, em São Paulo, gerando bastante polêmica entre as pessoas que residem na região e frequentam o local. Por meio de nota, a emissora SBT e o programa se retrataram pelo ocorrido, dirigindo um pedido de desculpas aos comerciantes, empresários, turistas e a toda a população da região.

Em trecho da nota, o programa informou que a retratação também irá ao ar no programa desta quinta-feira, 28, onde o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega vem, em “nome de todos os profissionais do humor que integram a família A Praça é Nossa, pedir sinceras desculpas para aqueles que, de algum modo, ficaram incomodados com o quadro humorístico”.

Mhel comparou a cidade com Bruna Surfistinha, ex-profissional do sexo Raquel Pacheco, ao dizer que na cidade "sempre cabe mais um". A humorista também disse que a Praia Grande “é uma praia do mesmo jeito que o Rio Tietê é um rio”, fazendo uma crítica de que as pessoas só a frequentam para fazer necessidades fisiológicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Pós-BBB: Rodolffo triplica cachê e Conká segue rejeitada

Zé Vaqueiro desabafa sobre "expor feridas" após polêmica com mãe

Letieres Leite, maestro e arranjador, morre aos 61 anos; veja homenagens

Filha de Alec Baldwin revela ameaças após acidente em set

Após o programa ir ao ar na semana passada, a humorista chegou a ser ameaçada de morte, além de ter recebido mensagens e comentários ofensivos em suas redes sociais. Ela chegou a responder os internautas fazendo mais piadas e críticas ao local: “Fiz umas piadas com a Praia Grande, e agora a galera da Praia Grande está poluindo meu Instagram com tanta merda que estou me sentindo o mar da Praia Grande”.

Na terça-feira, 26, a humorista pediu desculpas pelas atitudes. Por meio de uma publicação feita no Instagram, a Prefeitura de Praia Grande exigiu respeito e fez um convite à produção do programa para conhecer a cidade. “A prefeitura repudia qualquer forma de violência verbal.”





Confira a nota na íntegra

Nota Oficial – A Praça é Nossa

"São Paulo , 28 de Outubro de 2021 - O SBT, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega e toda a equipe do programa ‘A Praça é Nossa’ vem por meio desta expressar os mais sinceros pedidos de desculpas aos comerciantes, empresários, turistas e a toda a população de Praia Grande, da qual temos o nosso profundo apreço e consideração, pela repercussão das piadas feitas no quadro da atriz e humorista Mhel Marrer, em 21 de outubro.

Em retratação que irá ao ar no programa desta quinta-feira, dia 28 de outubro, Carlos Alberto de Nóbrega vem, em ‘nome de todos os profissionais do humor que integram a família A Praça é Nossa, pedir sinceras desculpas para aqueles que, de algum modo, ficaram incomodados com o quadro humorístico’. Lembrando da intenção de entreter e divertir as pessoas que prestigiam o programa, Carlos Alberto de Nóbrega completa ressaltando que ‘se aconteceu algum excesso que, eventualmente, tenha incomodado algum telespectador, fica nossa profunda solidariedade’.

Reiterando as palavras do humorista, o SBT também esclarece que todas as medidas estão sendo tomadas e que a ideia nunca foi prejudicar, ofender e nem causar indignação em nenhum munícipe de Praia Grande. Estamos cientes de todos os avanços e melhorias já realizadas nas últimas décadas e que seguem sendo feitas atualmente, assim como o quanto isso enche de orgulho e resgata a autoestima dos habitantes de Praia Grande”.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags