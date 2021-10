Zé Vaqueiro desabafa sobre "expor feridas" após polêmica com mãe

O cantor casou com Ingra Soares no dia 25 de outubro, mas não convidou a mãe para o evento

Após repercussão da ausência da própria mãe entre os convidados do seu casamento, o cantor Zé Vaqueiro desabafou: "Ser uma pessoa pública não me obriga a expor minhas feridas, espero que as pessoas compreendam e respeitem", postou o músico nos stories do Instagram na tarde desta quarta-feira. "É muito fácil julgar o que não viveu", complementou.

Na última segunda-feira, 25, Zé Vaqueiro oficializou a união com Ingra Soares. O casamento contou com uma cerimônia religiosa e uma festa ao ar livre em Fortaleza. A lista de convidados reuniu celebridades do forró, como Xand Avião e Zé Cantor, mas o que chamou a atenção foi a ausência da mãe do noivo, que revelou nas redes sociais não ter sido convidada para o casamento.

Nara de Sá Marcolino é a mãe do artista e durante uma live que transmitia a cerimônia, comentou que não havia sido convidada. “Se soubesse, eu tinha ido”, escreveu com emojis tristes. “Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse me convidado eu teria ido”, declarou.

O cantor andou até o altar acompanhado pela avó, Leônidas Pereira Lima de Sá. Segundo o artista, foi ela quem o criou na infância, mas durante uma participação do cantor no programa do Rodrigo Faro, revelou que foi a mãe que o incentivou a virar cantor, já que ela chegou a cantar profissionalmente quando era mais nova.

Nara chegou a publicar recentemente uma mensagem de parabéns à nora, não dando indícios de um possível desentendimento. Até o momento, Zé Vaqueiro não se pronunciou sobre o motivo de não ter convidado Nara.

