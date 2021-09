2ª edição do Futurecom Digital Week abre inscrições para evento virtual

A segunda edição do Futurecom Digital Week, evento de tecnologia, telecomunicações e transformação digital, está com inscrições abertas ao público. De 8 a 11 de novembro, cerca de 10 mil participantes terão acesso a uma grade extensa de conteúdo em diversos formatos. As inscrições devem ser feitas no site do evento.

Os interessados terão quatro opções de ingressos para escolher: Free, Executive, Professional e Full Pass, com programação durante e após o evento por até 30 dias. O nível de imersão varia de acordo com o tipo de ingresso.

O congresso será transmitido por cerca de 300 palestrantes nacionais e internacionais, totalizando 64 horas de conteúdo em palestras, painéis e casos de sucesso. A programação será dividida em trilhas: Telco, TI, Gov, 4Corp e Payment e abordará temas como 5G, Inteligência Artificial, Virtualização, Infraestrutura e Conectividade, Internet das Coisas (IoT), Blockchain, Edge Computing; Data Analytics, ISPs e Redes Neutras.

O painel de abertura é destaque, com a futurista Amy Webb, fundadora e CEO do Future Today Institute. O congresso terá ainda a participação de Artur Coimbra, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, e os conselheiros da Anatel, Carlos Baigorri e Vicente Aquino.

O Futurecom Digital Week é uma das atrações da plataforma de negócios Futurecom, que tem no congresso um dos pontos fortes de networking, conhecimento e debates sobre as tendências das TICs na região. Neste ano, o tema do evento é "Think the future, think ahead".

Serviço

Futurecom Digital Week

Inscrições no site do evento

Quando: De 8 a 11 de novembro de 2021

A programação pode ser conferida clicando neste link

