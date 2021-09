Após ataques, Viih Tube chora, desabafa e pede para público ter cuidado

Viih Tube desabafou hoje, terça, 21, em stories do Instagram após, mais uma vez, receber ataques de ódio na internet. Chorando bastante, Viih começou a sequência de vídeos informando que teve um dia bom, mas comentários relacionados ao suicídio em pleno Setembro Amarelo foram gatilho para a ex-BBB.



"Fazia tempo que eu não me machucava com as coisas, mas tem um assunto que não da para mim, que é o setembro amarelo, que é a tentativa de suicídio", detalhou a youtuber. "Hoje um site de fofoca falou, todo bonitinho, contando sobre o vídeo que eu fiz no meu canal, falando sobre o assunto. Só que os comentários, gente... fazia muito tempo que eu não me afetava com comentários, com haters", contou a loira, aos prantos.

Em seguida, Viih explicou o motivo do choro: comentários relacionados à prática de tirar a própria vida. "Falam do meu corpo, fala do que quiser, sabe? Não me machuca. Mas esse assunto me machuca muito. Por isso que cada vez eu sumo mais da internet". Produzindo conteúdo para a internet desde a adolescência, Viih já sofreu bullying e afirmou ler todos os comentários contra a sua pessoa e, também, os comentários de apoio à sua carreira.

"As pessoas estão perdendo o rumo, elas estão perdendo o sentido do que elas falam, do que elas comentam, elas acham que as pessoas não vão ler. Eu leio tudo. Eu quero ler porque eu sei que tem fãs, pessoas que se dedicam tanto, colocam coisas fofas, e eu quero ser grata por eles, mas as coisas que a gente encontra no meio do caminho...", lamentou. Aos 11 anos, Vitória foi diagnosticada com síndrome do pânico.

Viih Tube cancelada: livro reflete sobre saúde mental e internet

Em "Cancelada - O que a internet não mostra" (2021), Viih Tube reflete sobre as várias experiências de cancelamento que abalaram sua saúde mental e poderiam ter cessado, inclusive, sua vida. Com lançamento em novembro pela editora Agir, o livro está em pré-venda. A obra mescla elementos autobiográficos a considerações sobre anonimato nas redes, positividade tóxica, discurso de ódio, rejeição, amadurecimento, relacionamentos e equilíbrio emocional. Neste mês de setembro, mês da prevenção ao suicídio, ela tem usado seu engajamento para dialogar sobre o assunto.

Para ela, o livro é um desabafo muito pessoal: "No fim, virou quase uma saída de autoajuda, do tanto que eu desabafei e contei sobre a minha história. Eu sei que muita gente vai se identificar", contou a youtuber ao O POVO.

Prevenção ao suicídio

O Hospital de Saúde Mental possui uma emergência que funciona 24 horas, todos os dias, e atende os casos mais graves. O telefone para informações é: (85) 3101-4342/ 3101-4348. Já o atendimento remoto pode ser feito pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), por meio do número 188 ou pelo site www.cvv.org.br. O atendimento é realizado de segunda a sexta, das 8h às 17h. Para ser atendido, é necessário passar pela Central de Regulação.

>> Saiba quais são os principais sinais de alerta sobre a saúde mental de crianças e adolescentes

