Apresentador Fábio Arruda tem casa invadida por criminosos armados em SP

O consultor de etiqueta, apresentador e ex-participante de A Fazenda, Fábio Arruda, foi surpreendido na manhã desta quinta-feira, 16 de setembro, por criminosos armados que invadiram sua casa no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo, em uma tentativa de assalto.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, dois homens armados entraram na residência da vítima e renderam um funcionário. Ao perceber a ação, Arruda reagiu. Por meio de gritos, o apresentador conseguiu espantar os assaltantes que fugiram em um carro.

Em vídeo exibido no programa Balanço Geral, da Record, o consultor ressaltou a importância da atuação imediata da polícia."Tá tudo bem. Entraram armados na minha casa sim, mas a polícia deu um show de atuação. Chegaram muito rápido e agora estou na delegacia. Quero tranquilizar vocês", afirmou.

O caso foi encaminhado ao 15° Distrito Policial, no Itaim Bibi, de acordo com o delegado Osvaldo Nico Gonçalves do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas). A polícia informou que foi levado um relógio do apresentador.

