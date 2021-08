Mulher aspira broca de dentista e material fica alojado no pulmão

Profissional que atendeu Iolanda foi afastado e não voltará a trabalhar no município, em Lajes (RN); paciente perdeu peso e relata dores desde o procedimento, feito no fim de julho

Há um mês, Iolanda Mariano de Melo aspirou uma broca durante a extração de um dente numa unidade hospitalar localizada no município de Lajes, no Rio Grande do Norte. Desde então, a mulher de 55 anos já perdeu aproximadamente 10 quilos e sente muitas dores, já que o material está alojado no pulmão.



O caso ocorreu no dia 26 de julho. Exames foram realizados em Natal para saber o posicionamento do material. Uma cirurgia chegou a ser marcada para 11 de agosto, mas, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde de Lajes, o procedimento foi adiado, pois um dos equipamentos necessários para o processo quebrou.

A pasta foi procurada pela reportagem do G1 do Rio Grande do Norte e informou estar se preparando para realizar a cirurgia de forma particular. Ainda segundo a Secretaria, o profissional que atendeu Iolanda foi afastado e não voltará a trabalhar no município.

